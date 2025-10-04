«Будем требовать ответа»: заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна на Ндонга

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал акт расизма со стороны футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

У Сперцяна и Усмана Ндонга случилась стычка по ходу матча 11-го тура РПЛ.

По ее итогам Ндонг был удален.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после игры заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга.

«Будем обращаться в КДК РФС, чтобы разобрались в этой ситуации. В рапорт внесли запись по факту оскорбления Ндонга со стороны Сперцяна. Это недостойное поведение по отношению к другим людям.

Будем требовать ответа. Даже если человек затеял данную провокацию, то ему не хватило мужества потом подойти и извиниться, или самому об этом заявить. Мы не позволим оскорблять наших игроков. Тем более, что это было совершено на расисткой почве», – сказал Айдамиров.