Реакция Карпина на поражение «Динамо» от «Локомотива»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итог матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:5).

Бело-голубые вели в счете.

«Динамо» осталось на 8-м месте.

В следующем туре динамовцы примут «Ахмат».

«Сложно оценивать. Вроде как, глобально предъявить команде что-то нельзя, с другой стороны пять пропустили. Были конкретные индивидуальные ошибки.

Когда в матче всe пошло не так, как планировали? Думаю, после второго гола в наши ворота, прежде всего. Потеря в центре поля наша. То, о чeм говорили всю неделю, чего нельзя было делать, то и сделали. Пойдeт ли «Динамо» на пользу пауза? Посмотрим», – сказал Карпин.