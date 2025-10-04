Реакция губернатора Федорищева на 0:2 «Крыльев» от «Рубина»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на итог матча 11-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2).

Федорищев присутствовал на игре в Казани.

«Крылья Советов» остались на 10-м месте.

В следующем туре самарцы примут «Оренбург» (18 октября).

«Вместе с Главой Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым болели за своих в волжском дерби. Мы добрые соседи, но на футбольном поле – принципиальное соперничество. Сегодня «Рубин» был сильнее.

«Крыльям» желаю не опускать руки, сделать правильные выводы из поражения и еще усерднее работать на тренировках. Верю, что наша команда пойдет на взлeт.

Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Казань поддержать команду.

Только «Крылья», только победа!» – написал Федорищев в своем канале в Мах.