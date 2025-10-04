РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» и вышел на 1-е место

В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» дома победил «Ахмат» со счетом 2:0.

Голы у хозяев забили Джон Кордоба на 15-й минуте и Диего Коста на 31-й.

У «Ахмата» Георгий Мелкадзе не реализовал пенальти на 45+1-й. Его удар парировал вратарь «быков» Станислав Агкацев.

На 86-й минуте у «Ахмата» с поля был удален Усман Н'Донг за удар Эдуарда Сперцяна, которому сенегалец разбил губу.

«Краснодар» сейчас вышел на 1-е место в РПЛ с 23 очками после 11 игр. В этом туре «быков» еще могут потеснить с лидирующей строчки турнирной таблицы «Локомотив» и ЦСКА.

«Ахмат» прервал беспроигрышную серию в РПЛ, которая продлилась 7 матчей.

Для Станислава Черчесова это первое поражение в чемпионате России за более чем 10 лет. 18 мая 2015 года «Динамо» под его руководством проиграло в Тюмени «Уралу» со счетом 1:2. После окончания сезона-2014/15 он покинул РПЛ и вернулся в лигу только 6 августа 2025-го, когда возглавил «Ахмат».