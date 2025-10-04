Введите ваш ник на сайте
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» и вышел на 1-е место

Сегодня, 19:31
8

В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» дома победил «Ахмат» со счетом 2:0.

Голы у хозяев забили Джон Кордоба на 15-й минуте и Диего Коста на 31-й.

У «Ахмата» Георгий Мелкадзе не реализовал пенальти на 45+1-й. Его удар парировал вратарь «быков» Станислав Агкацев.

На 86-й минуте у «Ахмата» с поля был удален Усман Н'Донг за удар Эдуарда Сперцяна, которому сенегалец разбил губу.

«Краснодар» сейчас вышел на 1-е место в РПЛ с 23 очками после 11 игр. В этом туре «быков» еще могут потеснить с лидирующей строчки турнирной таблицы «Локомотив» и ЦСКА.

«Ахмат» прервал беспроигрышную серию в РПЛ, которая продлилась 7 матчей.

Для Станислава Черчесова это первое поражение в чемпионате России за более чем 10 лет. 18 мая 2015 года «Динамо» под его руководством проиграло в Тюмени «Уралу» со счетом 1:2. После окончания сезона-2014/15 он покинул РПЛ и вернулся в лигу только 6 августа 2025-го, когда возглавил «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 11 тур
Краснодар - Ахмат - 2:0 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Д. Кордоба, 16; 2:0 - Д. Коста, 31.
Удаления: нет - У. Н'Донг, 86.
Незабитые пенальти: нет - Г. Мелкадзе, 45+1.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Мусаев выразил недовольство после победы «Краснодара» над «Ахматом»
Черчесов обиделся на Сперцяна: «Не хотел с ним говорить»
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1759595695
Какое это было позорище! Играл в футбол один Ахмат. Что было удивительно для меня. А эти только хамили и руками валили в штрафной. Судья слепой, вар заработал только когда засранец пошёл разбираться с защитником Ахмата. Его ещё и не удалили...Не футбол.
Ответить
Интерес
1759595734
Вот и сказочке конец...Один футболист мог сделать иной результат, но он сотворил поражение.Что-то сегодня не день бывших спартачей-ни гол забить с игры, ни пенальти.
Ответить
slavа0508
1759595744
С победой Краснодар ...
Ответить
evgen64
1759596731
Скромненько и со вкусом. Быки-с победой!!!
Ответить
Спартач80
1759597950
Красавы!
Ответить
BarStep
1759598788
Но чемпионом будет Зенит!
Ответить
Айболид
1759599713
Усы надежды закончились .
Ответить
