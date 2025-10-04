Писарев объяснил, почему рекомендовал «Ювентусу» Осипенко

Тренер сборной России Николай Писарев продолжил свою мысль о защитнике Максиме Осипенко в «Ювентусе».

– Вы тогда пошутили про Осипенко в «Ювентусе»?

– Нет, я не отказываюсь от своих слов. А вы следите за «Ювентусом»?

– Нет.

– А я слежу. И когда я говорил, что Осипенко – готовый игрок для «Юве», у команды была череда травм, Бремер вылетел из-за «крестов». И в тот момент у них осталось два центральных защитника: один хорошего уровня, а второй абсолютно медленный. И «Ювентус» реально поплыл!

– И Осипенко мог бы усилить ту команду?

– Да. На тот момент он был лидером «Ростова»: много забивал, начинал атаки и успевал отрабатывать в обороне.

– А вам нравится, как Осипенко играет в «Динамо»?

– Сейчас нет. Сейчас у него идут процессы адаптации к новому клубу и к новым требованиям.