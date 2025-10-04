Писарев объяснил, почему рекомендовал «Ювентусу» Осипенко

Тренер сборной России Николай Писарев продолжил свою мысль о защитнике Максиме Осипенко в «Ювентусе».
– Вы тогда пошутили про Осипенко в «Ювентусе»?
– Нет, я не отказываюсь от своих слов. А вы следите за «Ювентусом»?
– Нет.
– А я слежу. И когда я говорил, что Осипенко – готовый игрок для «Юве», у команды была череда травм, Бремер вылетел из-за «крестов». И в тот момент у них осталось два центральных защитника: один хорошего уровня, а второй абсолютно медленный. И «Ювентус» реально поплыл!
– И Осипенко мог бы усилить ту команду?
– Да. На тот момент он был лидером «Ростова»: много забивал, начинал атаки и успевал отрабатывать в обороне.
– А вам нравится, как Осипенко играет в «Динамо»?
– Сейчас нет. Сейчас у него идут процессы адаптации к новому клубу и к новым требованиям.
- «Динамо» купило 31-летнего Осипенко летом у «Ростова» за 2,9 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Максима 8 матчей, гол.
- Футболист выступает за сборную России.