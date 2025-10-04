Слит телефонный разговор Смолова с экс-тестем Кокорина насчет драки – его могут привлечь за вымогательство

Инсайдер Иван Карпов опубликовал телефонный разговор Федора Смолова с бизнесменом Рустамом Валитовым. Это бывший тесть Александра Кокорина – отец его экс-жены Дарьи Валитовой.

После драки Смолова в «Кофемании» они обсуждали урегулирование конфликта.

Футболист побил двух посетителей «Кофемании» в конце мая.

Он обвиняется в «умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести».

Смолову грозит до 3 лет лишения свободы.

«Первый разговор Смолова с участием Андрея Попелухи (тот, что крикнул «*** [Фигня] твой «Краснодар» и остался невредим) + Валитова (бизнесмен, ставший посредником в разрешении спора) состоялся в ресторане Christian.

На встрече Федору прозрачно намекнули, что нужен 1 миллион долларов, чтобы замять дело с органами. Якобы у Попелухи имеются связи в ФСБ и ФСО, которые способны повлиять на ход следствия.

В тот же день после встречи Смолов связался с Валитовым. Он отказался платить за влияние на силовиков и подчеркнул, что будет действовать по закону. Но предложил увеличить общую сумму компенсации за вред здоровью + моральный вред с 1 до 5 миллионов рублей, чтобы урегулировать вопрос миром.

Валитов стал убеждать Смолова, что в этом случае ничего хорошего тому не светит. Мол, компенсация ущерба – дело второстепенное. Главное – договориться с правоохранителями: «Они не дадут… те, кто твое пианино катали» (на жаргоне это значит брали отпечатки пальцев).

Федор стоял на своем и в этой ситуации по совету адвокатов был вынужден вести запись. Затем Смолов обратился в органы с заявлением о вымогательстве и покушении на мошенничество. Теперь на базе этой записи и других улик ведется проверка», – написал Карпов в своем телеграм-канале.