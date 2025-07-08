Экс-жена Кокорина рассказала о своем участии в истории с дракой Смолова

Дарья Валитова, бывшая супруга форварда «Ариса» Александра Кокорина, объяснила, как ее отец стал фигурантом скандала с участием Федора Смолова.

28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.

В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.

С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

«Обычно не люблю комментировать какие‑то сплетни. Но в данной ситуации не могу промолчать.

28 мая у Федора Смолова произошел конфликт. Один из участников конфликта – Андрей Попелуха, который является другом моего отца.

После конфликта Андрей позвонил отцу, чтобы уточнить, знает ли моя семья Смолова, так как у них был конфликт, который они хотел бы урегулировать без огласки.

Мой отец позвонил и уточнил, хорошо ли я общаюсь со Смоловым. Я ответила, что мы хорошо дружим уже 16 лет. После чего позвонила Феде, чтобы уточнить об этой ситуации. Он сказал мне, что ситуация была, он бы сам хотел урегулировать это без полиции и огласки, но ему звонят непонятные люди и шантажируют его. И он сильно запутался.

Если мой отец реально друг Попелухи, то он бы хотел встретиться лично и все обсудить. Я попросила отца помочь в урегулировании конфликта, потому что Федор – мой друг. Отец организовал им встречу, они поговорили. Договоренности не произошло (по какой причине – лучше уточнить у участников).

После этого никакого контакта у моего отца и Федора не было. Мне больно и неприятно, что после стольких лет дружбы и искренних побуждений помочь своему другу все вот так происходит.

Когда я сегодня прочитала новости, я позвонила Федору. Он не взял трубку. В ответ на мой звонок он отправил сообщение: «Это не я, это мои адвокаты».

Понимаю, что его адвокаты, пиарщики и прочие люди, которые ему помогают, не могут обойтись без фамилии Кокорин. Но все же это некрасиво! Думаю, его реакция на мой звонок – тому доказательство!» – написала Валитова в соцсетях.