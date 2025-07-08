Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-жена Кокорина рассказала о своем участии в истории с дракой Смолова

Экс-жена Кокорина рассказала о своем участии в истории с дракой Смолова

8 июля, 00:24
3

Дарья Валитова, бывшая супруга форварда «Ариса» Александра Кокорина, объяснила, как ее отец стал фигурантом скандала с участием Федора Смолова.

  • 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
  • В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
  • С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

«Обычно не люблю комментировать какие‑то сплетни. Но в данной ситуации не могу промолчать.

28 мая у Федора Смолова произошел конфликт. Один из участников конфликта – Андрей Попелуха, который является другом моего отца.

После конфликта Андрей позвонил отцу, чтобы уточнить, знает ли моя семья Смолова, так как у них был конфликт, который они хотел бы урегулировать без огласки.

Мой отец позвонил и уточнил, хорошо ли я общаюсь со Смоловым. Я ответила, что мы хорошо дружим уже 16 лет. После чего позвонила Феде, чтобы уточнить об этой ситуации. Он сказал мне, что ситуация была, он бы сам хотел урегулировать это без полиции и огласки, но ему звонят непонятные люди и шантажируют его. И он сильно запутался.

Если мой отец реально друг Попелухи, то он бы хотел встретиться лично и все обсудить. Я попросила отца помочь в урегулировании конфликта, потому что Федор – мой друг. Отец организовал им встречу, они поговорили. Договоренности не произошло (по какой причине – лучше уточнить у участников).

После этого никакого контакта у моего отца и Федора не было. Мне больно и неприятно, что после стольких лет дружбы и искренних побуждений помочь своему другу все вот так происходит.

Когда я сегодня прочитала новости, я позвонила Федору. Он не взял трубку. В ответ на мой звонок он отправил сообщение: «Это не я, это мои адвокаты».

Понимаю, что его адвокаты, пиарщики и прочие люди, которые ему помогают, не могут обойтись без фамилии Кокорин. Но все же это некрасиво! Думаю, его реакция на мой звонок – тому доказательство!» – написала Валитова в соцсетях.

Еще по теме:
Тихонов ответил, как нужно наказать Смолова за драку в «Кофемании» 6
Селюк объяснил, почему драка в кафе не повлияет на карьеру Смолова: «Он – не футболист» 5
Стало известно, какой тюремный срок грозит Смолову 28
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Арис Смолов Федор Кокорин Александр
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1751924746
Полнейшая "пепелуха" ! )))...
Ответить
文字化け
1751938843
Кока опять краем в Кофемании )))
Ответить
Каратель помойников
1751949772
Что за бред??? Ну помахали кулаками,ну это максимум административка со штрафом.кули воду в ступе толоч
Ответить
Главные новости
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
00:56
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Все новости
Все новости
Новичок ЦСКА Алвес рассказал о своих сильных качествах
01:11
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
1
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
28
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию
Вчера, 19:26
8
ФотоИгрок «Сочи» получил «Золотой мяч»
Вчера, 19:09
1
Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев
Вчера, 18:45
7
Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА
Вчера, 18:17
4
Сергеев рассказал, что его удивило в «Динамо»
Вчера, 17:46
6
Мостовой одним словом отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:41
8
Титов объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 17:30
5
Реакция Семина на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:08
19
«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА
Вчера, 16:58
22
Судья Головко пошел на сделку со следствием – за это ему смягчили меру пресечения
Вчера, 16:53
9
Раскрыта сумма, которую получил судья Головко от «Торпедо»
Вчера, 16:42
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 