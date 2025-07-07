К вымогательству денег у Смолова может быть причастен бывший тесть Кокорина

Появились новые данные о скандале с участием Федора Смолова.

28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.

В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.

С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

В материалах о вымогательстве денег у Смолова фигурирует Руслан Валитов – бывший тесть Александра Кокорина.

Он организовал встречу Федора со вторым потерпевшим Андреем Попелухой в ресторане на Кутузовском проспекте.

Там стороны обсуждали условия примирения без огласки.

«По предварительным данным, во время разговора Валитов и Попелуха сообщили, что сейчас вопрос на особом контроле, и Смолову стоило бы ещe заплатить. И тогда видео точно никто не будет сливать, а они помогут Смолову в решении вопроса с правоохранительными органами.

Смолов же спустя несколько часов сообщил, что он в теории готов перевести ещe несколько миллионов рублей исключительно в счeт возмещения вреда в рамках закона (например, через нотариуса), но содействие с правоохранительными органами ему не требуется, и он будет действовать с правоохранителями только в рамках законодательства. Спустя время видео появилось в Сети», – написал источник.