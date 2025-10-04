Радимов прокомментировал громкую отставку в «Динамо»

Бывший динамовец Владислав Радимов высказался об отставке главы совета директоров клуба Дмитрия Гафина.

При Гафине клуб доходил до кубкового суперфинала.

В 2024 году «Динамо» едва не выиграло РПЛ.

Сейчас «Динамо» идет в РПЛ 7-м.

– Просто так, мне кажется, такие вещи не делаются. Произошло что‑то… Пока что мы этого не знаем. Будет очень интересно, кого назначат, или вообще упразднят эту должность.

– У тебя есть хоть одна кандидатура?

– У меня есть. Но я боюсь, если еe назову, то меня неправильно поймут. Это человек не из Санкт‑Петербурга. Более того, непонятно, останется ли там Пивоваров, с которым тоже истекает контракт. Соответственно, может прийти другая команда, которая будет руководить всем «Динамо».

Это может быть либо большее вливание денег, чтобы задача была чемпионство, либо, наоборот, что‑то сократится, и мы будем довольствоваться «Динамо» на четвертом или пятом местах. Возникает вопрос: какая команда придет и будет управлять всей системой?