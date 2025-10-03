75-летний новичок «Крыльев Советов» прокомментировал первую тренировку с командой

Валерьян Панфилов поделился впечатлениями от тренировочного процесса в составе «Крыльев Советов».

Полузащитнику сейчас 75 лет.

Клуб объявил о его подписании сегодня.

Панфилов уже выступал за «Крылья» и забил 49 голов в 413 матчах.

«Тренировка с «Крыльями Советов» очень понравилась. Рад, что команда и тренерский штаб меня так встретили. Ребята подбадривали, подшучивали, но а иначе нельзя – я-то знаю, что такое здоровый коллектив.

Я приехал в Казань с командой [на матч с «Рубином»], а решение, выйду на поле или нет, будет принимать тренерский штаб (смеется).

Зарплата в «Крыльях»? Рано говорить. Сначала надо команде помочь, ха-ха», – заявил Панфилов.