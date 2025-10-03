Введите ваш ник на сайте
  В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры

В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры

Вчера, 16:51
5

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о перспективах снятия бана с российского футбола.

– В конце сентября вы анонсировали совещание генеральных секретарей национальных ассоциаций в УЕФА. В свете того, что в российских медиа были тексты о позитивных раскладах по снятию с России бана на участие в официальных турнирах, были большие ожидания. Что в итоге?

– На совещании обсуждались исключительно коммерческие вопросы. Подходит к завершению коммерческий цикл – права на матчи сборных переданы УЕФА, и УЕФА отчитывается за этот цикл и готовится к следующему.

– Тема возможного возвращения России не обсуждалась?

– Нет. Ни возвращение России, ни ситуация с Израилем не обсуждалась.

– Чувствуете потепление по отношению к России, учитывая тексты-инсайды в наших медиа – о том, что якобы растет количество стран, которые готовы проголосовать за снятие бана?

– Коллеги (по национальным ассоциациям) очень правильно высказывают позицию – когда принималось решение по отстранению России, никого не спрашивали, никакого голосования стран не было. И совершенно не факт, что все эти страны тогда проголосовали бы за отстранение России.

Тогда решение было принято исполкомом, на который надавить значительно проще, чем на 55 стран, у которых совершенно разные позиции.

Сейчас такая же ситуация – многие страны меняют свою позицию. Если в 22-м году многие страны были очень насторожены, то сейчас по коммуникации с национальными ассоциациями я вижу, что многие допускают для себя возможность как допуска России, так и игры с Россией.

Второй момент – ситуация с Израилем есть в повестке, и есть активные призывы стран как внутри Европы, так и вне ее – по отстранению. Это дополнительно влияет.

Самых разных позиций сейчас много. А ключевой ответ дал Чеферин (глава УЕФА), который сказал, что у него одна позиция, но политическое давление, оказываемое на него и на УЕФА, действительно сильное.

И здесь надо смотреть на аспекты с логистикой и визовым решением. Федерации-то проголосуют (за снятие с России международного бана). Но сможет ли сборная получить визы? Впустят ли ее даже при наличии визы? Вопросов много.

– По сути, особого просвета нет.

– Но это объективные причины, на которые УЕФА смотрит. Вопрос по возвращению все чаще возникает, и мне кажется, что уже административные вопросы, которые вне компетенции УЕФА, заставляют решение о возвращении не принимать.

Что должно произойти при возвращении? Тем, кто не прилетел на матч с нами или кто не впустил нас, надо назначать «технарь». Видимо, к этому не готовы.

  • Отстранение длится более 3,5 лет – с февраля 2022 года.
  • Президент УЕФА Александер Чеферин ранее говорил, что санкции будут сняты, когда закончится СВО.

Генсек РФС – о попадании России на ЧМ-2026 вне отбора: «Есть все аргументы, почему это можно сделать» 5
В РФС отреагировали на слова министра спорта о Семаке 2
В РФС заявили, что Карпин не считает ошибкой совмещение постов в сборной и «Динамо» 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Митрофанов Максим
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1759500637
)) Лавров нервно заёрзал в кресле.
Ответить
Mirak92
1759503351
СВО я одним словом обьяснил почему
Ответить
VVM1964
1759506580
Бла бла бла !(...
Ответить
Феликс Михайлов
1759506973
Пока шароварню не петушнут, Россию не вернут.
Ответить
Интерес
1759512881
Просто потому что двуличные трусы,в отличие от других федераций.
Ответить
  • Читайте нас: 