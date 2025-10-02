Моуринью на «Стэмфорд Бридж» угостили его любимым десертом

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью на этой неделе вернулся на «Стэмфорд Бридж» на матч Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).
В ходе визита Моуринью встретился с бывшим пресс-атташе «Челси» Трессом Коннелли. Они вместе работали в клубе.
Коннелли угостил Моуринью бисквитами с заварным кремом, которые полюбились Жозе во время пребывания в «Челси».
- Жозе возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год, выиграв с командой 8 трофеев.
- В эти же годы «Челси» владел россиянин Роман Абрамович.
- Сейчас «Челси» тренирует итальянец Энцо Мареска.
Источник: «Бомбардир»