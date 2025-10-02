Быстров оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в дерби

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

– В дерби никогда нет фаворита. В таких матчах даже мeртвые встают и играют. Выйдут сильнейшие составы, и может произойти всe что угодно. Поэтому у ЦСКА и «Спартака» одинаковые шансы победить. У армейцев может решить Кисляк. У «Спартака» Угальде забивает, Жедсон в хорошей форме.

– Будет ли плюсом в дерби отсутствие Станковича на бровке?

– Не знаю. Мне всe равно. Факт – без Станковича они побеждают. Посмотрим, как долго это будет работать.