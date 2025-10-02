Быстров оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в дерби

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.
– В дерби никогда нет фаворита. В таких матчах даже мeртвые встают и играют. Выйдут сильнейшие составы, и может произойти всe что угодно. Поэтому у ЦСКА и «Спартака» одинаковые шансы победить. У армейцев может решить Кисляк. У «Спартака» Угальде забивает, Жедсон в хорошей форме.
– Будет ли плюсом в дерби отсутствие Станковича на бровке?
– Не знаю. Мне всe равно. Факт – без Станковича они побеждают. Посмотрим, как долго это будет работать.
- Игра пройдет 5 октября и начнется в 16:30 мск.
- КДК РФС 19 сентября дисквалифицировал главного тренер «Спартака» Деяна Станковича на месяц за нецензурную брань в адрес главного судьи матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) Егора Егорова.
Источник: Legalbet