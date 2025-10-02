Лига чемпионов. Ничьи «Манчестер Сити» (2:2) и «Ювентуса» (2:2), «Арсенал» победил греков (2:0)

«Манчестер Сити» во 2-м туре Лиги чемпионов не смог победить на выезде «Монако». Александр Головин не играл у красно-белых из-за травмы.
«Ювентус» также сыграл на выезде вничью с «Вильярреалом».
«Арсенал» добился домашней победы над «Олимпиакосом».
Лига чемпионов. 2 тур
Вильярреал - Ювентус - 2:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ж. Микаутадзе, 18; 1:1 - Ф. Гатти, 49; 1:2 - Ф. Консейсау, 56; 2:2 - Р. Вейга, 90.
Лига чемпионов. 2 тур
Арсенал - Олимпиакос - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Г. Мартинелли, 12; 2:0 - Б. Сака, 90+2.
Лига чемпионов. 2 тур
Монако - Манчестер Сити - 2:2 (1:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Э. Холанд, 15; 1:1 - Д. Тезе, 18; 1:2 - Э. Холанд, 44; 2:2 - Э. Дайер, 90 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»