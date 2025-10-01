Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Арсенал - Олимпиакос
Арсенал - Олимпиакос: обзор матча 01 октября 2025
Арсенал
01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
12'
Г. Мартинелли
90+2'
Б. Сака
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Олимпиакос
Завершен
ГОЛ! 2:0!
Букайо Сака
Пас отдал
Мартин Эдегор
90'
+2
90'
Желтая карточка
Габриэль Стрефецца
(фол)
90'
+5'
86'
Замена
Христос Музакитис
️️️️➡️️
Сантьяго Хецце
86'
Замена
Габриэль Стрефецца
️️️️➡️️
Шикинью
86'
Замена
Жулиан Бьянсон
️️️️➡️️
Панайотис Рецос
Желтая карточка
Деклан Райс
(фол)
78'
75'
Замена
Lorenzo Scipioni
️️️️➡️️
Дани Гарсия
Замена
Кристиан Москера
️️️️➡️️
Габриэль
75'
Травма
Габриэль
74'
Замена
Эберечи Эзе
️️️️➡️️
Габриэль Мартинелли
73'
Замена
Букайо Сака
️️️️➡️️
Леандро Троссард
73'
62'
Замена
Мехди Тареми
️️️️➡️️
Желсон Мартиньш
Желтая карточка
Мартин Субименди
(фол)
61'
Желтая карточка
Габриэль
58'
Замена
Деклан Райс
️️️️➡️️
Микель Мерино
58'
Замена
Хуррьен Тимбер
️️️️➡️️
Бен Уайт
58'
45'
+2'
ГОЛ! 1:0!
Габриэль Мартинелли
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Рая
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К)
АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К)
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартиньш
ПВ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Арсенал
35
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
56
Макс Доумэн
АП
7
Букайо Сака
ПВ
Олимпиакос
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
96
Христос Музакитис
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Рая
4
Уайт
3
Габриэль
17
Салиба
49
Льюис-Скелли
36
Субименди
23
Мерино
10
Троссард
10
Эдегор
2
Мартинелли
17
Дьекереш
4-1-1-2-2
88
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
5
Пирола
3
Ортега
32
Хецце
14
Дани Гарсия
10
Мартиньш
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
56
Поденсе
4
Уайт
12
Тимбер
12
Тимбер
4
Уайт
3
Габриэль
3
Москера
3
Москера
3
Габриэль
23
Мерино
4
Райс
4
Райс
23
Мерино
2
Мартинелли
10
Эзе
10
Эзе
2
Мартинелли
10
Троссард
7
Сака
7
Сака
10
Троссард
45
Рецос
4
Бьянсон
4
Бьянсон
45
Рецос
32
Хецце
96
Музакитис
96
Музакитис
32
Хецце
14
Дани Гарсия
16
16
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
7
Стрефецца
7
Стрефецца
22
Шикинью
10
Мартиньш
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартиньш
Остались в запасе
Арсенал
Олимпиакос
35
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
16
Кристиан Нергор
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
35
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
16
Кристиан Нергор
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Остались в запасе
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Арсенал - Олимпиакос
3
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
17
Офсайды
2
4
Количество передач
496
307
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.9
0.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Эмирейтс
Посещаемость:
56820
Новости команд
Все
Арсенал
Олимпиакос
«Тоттенхэм» готов поспорить с «Сити» и «Арсеналом» за игрока стоимостью 115 миллионов
16 июня
1
«Арсенал» предложит 70 миллионов за 18-летнего хавбека сборной Марокко
14 июня
В «Арсенале» ответили на вопрос о Кисляке
14 июня
4
Символическая сборная из самых дорогих игроков ЧМ-2026
14 июня
Символическая сборная из самых дорогих игроков, пропускающих ЧМ-2026
14 июня
2
«Тоттенхэм» готов поспорить с «Сити» и «Арсеналом» за игрока стоимостью 115 миллионов
16 июня
1
«Арсенал» предложит 70 миллионов за 18-летнего хавбека сборной Марокко
14 июня
В «Арсенале» ответили на вопрос о Кисляке
14 июня
4
Символическая сборная из самых дорогих игроков ЧМ-2026
14 июня
Символическая сборная из самых дорогих игроков, пропускающих ЧМ-2026
14 июня
2
Четыре клуба заинтересованы в Тикнизяне
7 июня
3
У «Спартака» остался один конкурент в борьбе за Параду
1 июня
7
В Англии раскрыли 10 трансферных целей «Манчестер Юнайтед»
13 мая
1
Названы два клуба, которые могут купить легионера «Спартака»
13 мая
4
Раскрыта главная трансферная цель «Зенита» на лето
25 апреля
16
Больше новостей
Последние матчи
Все
Арсенал
Олимпиакос
Лига чемпионов, Финал
ПСЖ
1 : 1
30.05.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
24.05.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Арсенал
1 : 0
18.05.2026
Бернли
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
1 : 1
17.05.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Олимпиакос
1 : 0
13.05.2026
Панатинаикос
Лига чемпионов, Финал
ПСЖ
1 : 1
30.05.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
24.05.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Арсенал
1 : 0
18.05.2026
Бернли
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
0 : 1
10.05.2026
Арсенал
Лига чемпионов, 1/2 финала
Арсенал
1 : 0
05.05.2026
Атлетико
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
1 : 1
17.05.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Олимпиакос
1 : 0
13.05.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
1 : 1
10.05.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАОК
3 : 1
03.05.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 2 тур
Панатинаикос
0 : 2
19.04.2026
Олимпиакос
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: