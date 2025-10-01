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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Вильярреал - Ювентус
Вильярреал - Ювентус: обзор матча 01 октября 2025
Вильярреал
01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
18'
Ж. Микаутадзе
90'
Р. Вейга
49'
Ф. Гатти
56'
Ф. Консейсау
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Ювентус
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Франсишку Консейсау
ГОЛ! 2:2!
Ренату Вейга
Пас отдал
Илиас Акомах
90'
90'
+5'
86'
Замена
Душан Влахович
️️️️➡️️
Джонатан Дэвид
Желтая карточка
Илиас Акомах
85'
80'
Замена
Василие Аджич
️️️️➡️️
Кенан Йылдыз
79'
Замена
Даниэле Ругани
️️️️➡️️
Андреа Камбьясо
77'
Желтая карточка
Андреа Камбьясо
(фол)
Замена
Серджи Кардона
️️️️➡️️
Альфонсо Педраса
76'
Замена
Илиас Акомах
️️️️➡️️
Жорж Микаутадзе
76'
Замена
Альберто Молейро
️️️️➡️️
Тажон Бьюкенан
64'
Замена
Тани Олувасейи
️️️️➡️️
Даниэль Парехо
64'
56'
ГОЛ! 1:2!
Франсишку Консейсау
49'
ГОЛ! 1:1!
Федерико Гатти
Пас отдал
Ллойд Келли
46'
Замена
Франсишку Консейсау
️️️️➡️️
Тен Коопмейнерс
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Жорж Микаутадзе
Пас отдал
Николя Пепе
18'
16'
Замена
Жоау Мариу
️️️️➡️️
Хуан Кабаль
15'
Травма
Хуан Кабаль
6'
Желтая карточка
Хуан Кабаль
(фол)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
(К)
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К)
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
5
Томас Парти
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
12
Илиас Акомах
ПВ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
9
Душан Влахович
ЦФ
20
Луа Опенда
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Тенас
24
Педраса
4
Марин
15
Моуриньо
13
Вейга
26
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
19
Пепе
3-4-1-2
1
Перин
32
Кабаль
4
Гатти
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
8
Коопмейнерс
27
Камбьясо
8
МакКенни
10
Дэвид
10
Йылдыз
24
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
24
Педраса
17
Бьюкенан
20
Молейро
20
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
12
Акомах
12
Акомах
9
Микаутадзе
10
Парехо
12
Олувасейи
12
Олувасейи
10
Парехо
27
Камбьясо
3
Ругани
3
Ругани
27
Камбьясо
32
Кабаль
17
Мариу
17
Мариу
32
Кабаль
10
Йылдыз
17
Аджич
17
Аджич
10
Йылдыз
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
7
Консейсау
8
Коопмейнерс
10
Дэвид
9
Влахович
9
Влахович
10
Дэвид
Остались в запасе
Вильярреал
Ювентус
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
5
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
5
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Вильярреал - Ювентус
1
3
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
19
Офсайды
1
1
Количество передач
375
464
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.14
-0.14
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Посещаемость:
20087
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