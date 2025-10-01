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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Монако - Манчестер Сити
Монако - Манчестер Сити: обзор матча 01 октября 2025
Монако
01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
18'
Д. Тезе
90'
Э. Дайер (П)
15'
Э. Холанд
44'
Э. Холанд
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Манчестер Сити
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Савиньо
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Эрик Дайер
90'
90'
+7'
89'
Желтая карточка
Нико Гонсалес
(фол)
88'
Желтая карточка
Бернарду Силва
Гол отменен
Эрик Дайер
87'
Замена
Джордж Иленихена
️️️️➡️️
Мохаммед Салису
83'
Замена
Папе Кабрал
️️️️➡️️
Мамаду Кулибали
82'
Замена
Мика Бирет
️️️️➡️️
Фоларин Балогун
82'
73'
Замена
Матеус Нуньес
️️️️➡️️
Джон Стоунз
Замена
Станис Идумбо Мусамбо
️️️️➡️️
Ансу Фати
64'
Желтая карточка
Крепин Дьятта
(фол)
63'
61'
Замена
Савиньо
️️️️➡️️
Жереми Доку
61'
Замена
Нико Гонсалес
️️️️➡️️
Родри
57'
Желтая карточка
Родри
(фол)
45'
+1'
44'
ГОЛ! 1:2!
Эрлинг Холанд
Пас отдал
Нико О'Райли
39'
Желтая карточка
Джанлуиджи Доннарумма
Замена
Кассум Уаттара
️️️️➡️️
Вандерсон
22'
Травма
Вандерсон
21'
ГОЛ! 1:1!
Джордан Тезе
Пас отдал
Крепин Дьятта
18'
15'
ГОЛ! 0:1!
Эрлинг Холанд
Пас отдал
Йошко Гвардиол
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
5
Тило Керер
(К)
ЦЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Родри
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
10
Бернарду Силва
(К)
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Монако
50
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
41
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
29
Divine Mukasa
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
26
Савиньо
ПВ
3-2-1-3-1
16
Кен
3
Дайер
22
Салису
4
Тезе
5
Керер
2
Вандерсон
28
Кулибали
31
Фати
11
Аклиуш
15
Дьятта
20
Балогун
3-1-1-3-2
25
Доннарумма
5
Стоунз
3
Диаш
4
Гвардиол
16
Родри
14
Рейндерс
3
О'Райли
10
Силва
47
Фоден
9
Холанд
11
Доку
2
Вандерсон
20
Уаттара
20
Уаттара
2
Вандерсон
28
Кулибали
41
Кабрал
41
Кабрал
28
Кулибали
31
Фати
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
31
Фати
20
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
20
Балогун
22
Салису
99
Иленихена
99
Иленихена
22
Салису
16
Родри
14
Гонсалес
14
Гонсалес
16
Родри
5
Стоунз
27
Нуньес
27
Нуньес
5
Стоунз
11
Доку
26
Савиньо
26
Савиньо
11
Доку
Остались в запасе
Монако
Манчестер Сити
50
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
29
Divine Mukasa
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
40
Жюль Ставьецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
29
Divine Mukasa
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Монако - Манчестер Сити
1
5
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
13
Офсайды
0
2
Количество передач
301
778
Сейвы
5
1
Точность передач %
81
93
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Луи II
Посещаемость:
11275
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Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
3 : 0
13.05.2026
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Страсбур
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17.05.2026
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Франция. Лига 1, 33 тур
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0 : 1
10.05.2026
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1 : 2
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