Защитник «Рубина» порвал кресты во второй раз за год

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о новой травме Уроша Дрезгича.
- 22-летний серб – центральный защитник.
- «Рубин» купил его в 2023 году за 1,5 млн евро.
- Дрезгич в июле 2024-го ушел в аренду в венгерский «Дьошдьер», где спустя месяц порвал кресты.
- Минувшим летом он вернулся в Казань.
– Как дела у Уроша Дрезгича, где он?
– Он здесь. У него была операция, но, к сожалению, после того, как он вернулся, начал тренироваться с командой и повредил связку еще раз. Его пришлось еще раз оперировать.
– Это опять кресты?
– Да.
Источник: телеграм-канал «Рубина»