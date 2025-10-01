Защитник «Рубина» порвал кресты во второй раз за год

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о новой травме Уроша Дрезгича.

22-летний серб – центральный защитник.

«Рубин» купил его в 2023 году за 1,5 млн евро.

Дрезгич в июле 2024-го ушел в аренду в венгерский «Дьошдьер», где спустя месяц порвал кресты.

Минувшим летом он вернулся в Казань.

– Как дела у Уроша Дрезгича, где он?

– Он здесь. У него была операция, но, к сожалению, после того, как он вернулся, начал тренироваться с командой и повредил связку еще раз. Его пришлось еще раз оперировать.

– Это опять кресты?

– Да.