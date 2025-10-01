Газзаев предсказал победителя дерби ЦСКА – «Спартак»

Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА – «Спартак». Команды сыграют 5 октября в 11-м туре РПЛ.

– Кто фаворит в дерби?

– Однозначно ЦСКА, он должен побеждать в матче. Команда на протяжении чемпионата демонстрирует очень хорошее качество игры, поэтому сегодня она по делу занимает первое место в таблице. Встречи ЦСКА и «Спартака» всегда вызывают повышенный интерес, не будет исключением и предстоящая игра.

– При Фабио Челестини ЦСКА выглядит более цельным, чем «Спартак» при Деяне Станковиче?

– Совершенно верно. «Спартак» не может показать стабильный футбол, тогда как ЦСКА демонстрирует хорошее качество игры и добивается результата в каждом матче.

– Отсутствие Станковича может сказаться?

– Предыдущий матч «Спартак» выиграл без главного тренера на скамейке запасных, показал хороший футбол. Главный тренер всегда авторитет для команды, его присутствие необходимо, но случилась такая ситуация, что Станкович пропустит дерби.

– Игра вратарей, нападающих – что будет ключевым для достижения результата?

– От одного игрока ничего не зависит. Какая команда в целом поведет игру с точки зрения тактики, индивидуального мастерства, функциональной готовности, стремления к победе, та и выигрывает.