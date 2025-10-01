Введите ваш ник на сайте
Газзаев предсказал победителя дерби ЦСКА – «Спартак»

1 октября, 11:20
5

Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА – «Спартак». Команды сыграют 5 октября в 11-м туре РПЛ.

– Кто фаворит в дерби?

Однозначно ЦСКА, он должен побеждать в матче. Команда на протяжении чемпионата демонстрирует очень хорошее качество игры, поэтому сегодня она по делу занимает первое место в таблице. Встречи ЦСКА и «Спартака» всегда вызывают повышенный интерес, не будет исключением и предстоящая игра.

– При Фабио Челестини ЦСКА выглядит более цельным, чем «Спартак» при Деяне Станковиче?

– Совершенно верно. «Спартак» не может показать стабильный футбол, тогда как ЦСКА демонстрирует хорошее качество игры и добивается результата в каждом матче.

– Отсутствие Станковича может сказаться?

– Предыдущий матч «Спартак» выиграл без главного тренера на скамейке запасных, показал хороший футбол. Главный тренер всегда авторитет для команды, его присутствие необходимо, но случилась такая ситуация, что Станкович пропустит дерби.

– Игра вратарей, нападающих – что будет ключевым для достижения результата?

– От одного игрока ничего не зависит. Какая команда в целом поведет игру с точки зрения тактики, индивидуального мастерства, функциональной готовности, стремления к победе, та и выигрывает.

  • ЦСКА после 10 туров РПЛ занимает 1 место в турнирной таблице, имея на счету 21 очко.
  • «Спартак» располагается на 5 строчке с 18 очками.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (5)
boris63
1759313316
А я бы не стал так котегорично отдавать пальму первенства Армейцам в матче со Спартаком. Да хорошо что Челестини учит команду играть через не могу и даже делать результат. Но отсутствие забивного нападающего явно сказывается на игре Армейцев. Вроде и хорошее движение и видение поля, но завершение атаки плохое. У Спартака все практически наоборот середина поля и нападение в порядке, благо игроки очень хорошие. Но защита и сам вратарь очень косячный, так что у Армейцев вся надежда на защиту Спартака и вратаря, обязательно должны накосячить в нашу пользу. И самое главное, что бы судья не косячил ни туда ни сюда.
Ответить
slavа0508
1759315684
Ну да вроде и стабильней кони . а с другой стороны разница то всего в 3 очка . так что соперники примерно равны ...Кто сыграет на все 100 тот и победит ...
Ответить
OldenVad
1759316969
Судьи, главный фактор последних побед армейцев.
Ответить
Интерес
1759319211
"Должен"-не предсказание, тем более-при массе справедливых оговорок и перечисленных качеств , необходимых для победы.Но ЦСКА выиграет,это моё "категоричное предсказание". А потом представители любимого соперника полгода будет бегать по инстанциям,плача и доказывая, что их засудили.
Ответить
