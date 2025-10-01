Моуринью пожаловался на судейство после поражения от «Челси»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью недоволен судейскими решениями в игре с «Челси» (0:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Челси» был очень силен в переходных фазах. Я сделал замены, чтобы освежить игру, но у них на скамейке были футболист сильнее тех, кто вышел в стартовом составе. У них полно вариантов.

У меня есть ощущение, что Жуан Педро мог получить вторую желтую карточку гораздо раньше. В УЕФА слишком строго следуют букве правил. Пример тому – удаление Флорентину в Стамбуле [Имеется в виду красная карточка, показанная хавбеку «Фенербахче» во время матча квалификации Лиги чемпионов, когда Моуринью еще тренировал турецкий клуб]. И эпизод с Отаменди тоже тянул на вторую желтую. Игра в таком случае точно бы изменилась.

Мы расстроены поражением, но оптимистично смотрим на фундамент тактического и ментального роста. У нас уже было три дня на тренировки, а теперь будет четыре, что позволит подойти к следующему матчу в лучшей форме», – сказал Моуринью.