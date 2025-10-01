Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью пожаловался на судейство после поражения от «Челси»

Моуринью пожаловался на судейство после поражения от «Челси»

1 октября, 10:14

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью недоволен судейскими решениями в игре с «Челси» (0:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Челси» был очень силен в переходных фазах. Я сделал замены, чтобы освежить игру, но у них на скамейке были футболист сильнее тех, кто вышел в стартовом составе. У них полно вариантов.

У меня есть ощущение, что Жуан Педро мог получить вторую желтую карточку гораздо раньше. В УЕФА слишком строго следуют букве правил. Пример тому – удаление Флорентину в Стамбуле [Имеется в виду красная карточка, показанная хавбеку «Фенербахче» во время матча квалификации Лиги чемпионов, когда Моуринью еще тренировал турецкий клуб]. И эпизод с Отаменди тоже тянул на вторую желтую. Игра в таком случае точно бы изменилась.

Мы расстроены поражением, но оптимистично смотрим на фундамент тактического и ментального роста. У нас уже было три дня на тренировки, а теперь будет четыре, что позволит подойти к следующему матчу в лучшей форме», – сказал Моуринью.

  • Нападающий «Челси» Жуан Педро получил вторую желтую карточку на 90+6-й минуте.
  • Единственный гол во встрече забил хавбек «Бенфики» Ричард Риос в свои ворота на 18-й минуте.

Еще по теме:
Моуринью на «Стэмфорд Бридж» угостили его любимым десертом
Мостовой оценил возвращение Моуринью в «Бенфику»: «Он открыл хороший бизнес»
Реакция Моуринью на поражение от «Челси» 1
Источник: A Bola
Лига чемпионов Бенфика Челси Моуринью Жозе
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
5
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
14:28
2
Все новости
Все новости
ВидеоМоуринью на «Стэмфорд Бридж» угостили его любимым десертом
Вчера, 23:57
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 23:09
1
Болельщик «Кайрата» обменял BMW на билет на матч с «Реалом»
Вчера, 22:50
4
Энрике назвал явного фаворита сезона ЛЧ
Вчера, 21:24
Владелец «Кайрата» поделился эмоциями после 0:5 от «Реала»
Вчера, 20:36
1
Сафонов прокомментировал победу над «Барселоной»: «Ну вот и лузнула «Барса»
Вчера, 20:22
11
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 17:34
ФотоНазваны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 13:30
Флик назвал причину поражения «Барселоны» от «ПСЖ»
Вчера, 11:30
Заявление Стогниенко по поводу масштабного сбоя во время матча «Барса» – «ПСЖ»
Вчера, 11:23
2
Аршавин вернулся с матча «Кайрат» – «Реал» с дорогостоящей покупкой
Вчера, 09:47
«Я бы отказался»: Тороп – о вручении машины вратарю «Кайрата» после 0:5 от «Реала»
Вчера, 09:36
8
Холанд в первых 50 матчах ЛЧ забил больше, чем ЦСКА
Вчера, 09:19
2
Заявление Okko по поводу масштабного сбоя во время матча «Барса» – «ПСЖ»
Вчера, 09:12
2
Определена худшая команда ЛЧ после двух туров
Вчера, 00:18
5
Лига чемпионов. Ничьи «Манчестер Сити» (2:2) и «Ювентуса» (2:2), «Арсенал» победил греков (2:0)
Вчера, 00:05
Лига чемпионов. Гол Рамуша на 90-й минуте принес «ПСЖ» волевую победу над «Барселоной» (2:1)
1 октября
У Okko произошел масштабный сбой во время матча «Барса» – «ПСЖ»
1 октября
10
Лига чемпионов. «Карабах» победил «Копенгаген» (2:0) и вышел в лидеры
1 октября
3
18-летний вратарь «Кайрата» получил автомобиль после 0:5 от «Реала»
1 октября
7
Винисиуса разозлила не замена в матче с «Кайратом», а действия партнера по «Реалу»
1 октября
1
Обамеянг стал рекордсменом Лиги чемпионов
1 октября
1
Мбаппе повторил рекорд Индзаги в Лиге чемпионов
1 октября
Винисиус разозлился на замену в матче с «Кайратом»
1 октября
10
Тренер «Ливерпуля» объяснил, почему оставил Салаха на скамейке в начале матча Лиги чемпионов
1 октября
Тренер «Кайрата» нашел, за что похвалить команду после 0:5 с «Реалом»
1 октября
4
ФотоКуртуа опубликовал фото с футболистом «Кайрата» – на него подписалось больше 100 тысяч
1 октября
3
«Галатасарай» поиздевался над «Ливерпулем» после победы, вспомнив 2005 год
1 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 