Аршавин прокомментировал 0:5 «Кайрата» с «Реалом»

Бывший нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин высказался о поражении команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:5).

«Кайрат» старался, молодцы! Но, мне кажется, то, что предполагалось перед встречей, всe-таки свершилось. Начало было за «Кайратом», а потом «Реал» освоился, прибрал мячик к своим ногам, рукам и реализовал свой класс по мере того, как игроки «Кайрата» уставали.

Вот такое резюме, но праздник всe равно удался. Я думаю, что болельщики не пожалели, что пришли сегодня на стадион», – сказал Аршавин.