Аршавин прокомментировал 0:5 «Кайрата» с «Реалом»

1 октября, 09:17
1

Бывший нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин высказался о поражении команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:5).

«Кайрат» старался, молодцы! Но, мне кажется, то, что предполагалось перед встречей, всe-таки свершилось. Начало было за «Кайратом», а потом «Реал» освоился, прибрал мячик к своим ногам, рукам и реализовал свой класс по мере того, как игроки «Кайрата» уставали.

Вот такое резюме, но праздник всe равно удался. Я думаю, что болельщики не пожалели, что пришли сегодня на стадион», – сказал Аршавин.

  • Три гола у «Реала» забил Килиан Мбаппе, отличившийся на 25-й минуте (с пенальти), 52-й и 74-й минутах. Еще по одному голу забили Эдуарду Камавинга на 83-й и Браим Диас на 90+3-й.
  • В матче 1-го тура «Кайрат» в гостях проиграл «Спортингу» со счетом 1:4.

Хаби Алонсо прояснил ситуацию с Вальверде
Болельщик «Кайрата» обменял BMW на билет на матч с «Реалом»
Владелец «Кайрата» поделился эмоциями после 0:5 от «Реала»
Источник: телеграм-канал FONBET
Лига чемпионов Реал Кайрат Аршавин Андрей
ScarlettOgusania
1759299810
сегодня в Алма-Ате начнется распродажа белья из гостиницы, на котором спал Мбаппе...))
