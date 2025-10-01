Аршавин прокомментировал 0:5 «Кайрата» с «Реалом»

Бывший нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин высказался о поражении команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:5).
«Кайрат» старался, молодцы! Но, мне кажется, то, что предполагалось перед встречей, всe-таки свершилось. Начало было за «Кайратом», а потом «Реал» освоился, прибрал мячик к своим ногам, рукам и реализовал свой класс по мере того, как игроки «Кайрата» уставали.
Вот такое резюме, но праздник всe равно удался. Я думаю, что болельщики не пожалели, что пришли сегодня на стадион», – сказал Аршавин.
- Три гола у «Реала» забил Килиан Мбаппе, отличившийся на 25-й минуте (с пенальти), 52-й и 74-й минутах. Еще по одному голу забили Эдуарду Камавинга на 83-й и Браим Диас на 90+3-й.
- В матче 1-го тура «Кайрат» в гостях проиграл «Спортингу» со счетом 1:4.
Источник: телеграм-канал FONBET