Реакция Моуринью на поражение от «Челси»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью подвел итоги гостевого матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

«Мы сыграли четыре матча подряд с двухдневными перерывами между ниими. Мы не тренировались, а просто восстанавливались, а одна из моих сильных сторон – это работа на поле, тренировки. У нас на это не было времени.

Когда команда меняет тренера посреди сезона, это значит, что дела идут не очень хорошо. Поэтому у нас были некоторые трудности, а также период большого давления на игроков в связи с выборами в клубе – это практически политическая кампания, и игроки не могут этого избежать.

Если говорить о сегодняшнем матче, то поражение – это всегда поражение, но проигрыши бывают разные. Это может стать хорошей отправной точкой, это была стабильная игра. Мы могли уехать отсюда с ничьей, и это был бы позитивный результат», – сказал Моуринью.