Березуцкий отказал трем российским клубам

У Василия Березуцкого было несколько вариантов трудоустройства в России.

43-летний тренер получил конкретное предложение от «Торпедо», а также заинтересовал «Пари НН» и «Сочи».

В итоге Березуцкий отклонил все запросы о возможном сотрудничестве, сославшись на семейные обстоятельства. Он не планирует возвращаться к тренерской работе раньше декабря.