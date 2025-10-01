Березуцкий отказал трем российским клубам

У Василия Березуцкого было несколько вариантов трудоустройства в России.
43-летний тренер получил конкретное предложение от «Торпедо», а также заинтересовал «Пари НН» и «Сочи».
В итоге Березуцкий отклонил все запросы о возможном сотрудничестве, сославшись на семейные обстоятельства. Он не планирует возвращаться к тренерской работе раньше декабря.
- В июне Березуцкий покинул «Сабах», с которым выиграл Кубок Азербайджана.
- Сообщалось, что назначить его хочет сборная Таджикистана.
Источник: Legalbet