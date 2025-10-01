Куртуа – второй вратарь в истории «Реала» с ассистом в ЛЧ

Тибо Куртуа совершил голевое действие в гостевом матче Лиги чемпионов с «Кайратом» (5:0). Голкипер «Реала» ассистировал Килиану Мбаппе на второй забитый мяч на 52-й минуте.

Бельгиец стал вторым вратарем в истории клуба с результативным пасом в ЛЧ.

Первым был Сантьяго Канисарес в 1997 году в матче против «Олимпиакоса».

Всего за последние 10 сезонов было зафиксировано восемь случаев, когда вратарь делал ассист в Лиге чемпионов. 2 из 8 голевых передач на счету Куртуа. Он также отмечался в игре «Челси» и «Карабаха» в 2017 году.