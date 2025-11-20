Куртуа ответил, в чем Мбаппе уступает Роналду

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сравнил Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.
«У кого из них лучше лидерские качества? Думаю, это совершенно разные игроки, но в плане победного менталитета Криштиану сильнее.
Хотя в этом году Килиан лучше проявил этот менталитет. Он переключил передачу и по-настоящему ведет команду за собой.
Видно, что он лидер, и с каждым матчем это будет становиться все более очевидным», – сказал Куртуа.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год и стал лучшим бомбардиром клуба с 450 голами.
- Мбаппе присоединился к мадридцам летом 2024-го.
Источник: Cope