Куртуа ответил, в чем Мбаппе уступает Роналду

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сравнил Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.

«У кого из них лучше лидерские качества? Думаю, это совершенно разные игроки, но в плане победного менталитета Криштиану сильнее.

Хотя в этом году Килиан лучше проявил этот менталитет. Он переключил передачу и по-настоящему ведет команду за собой.

Видно, что он лидер, и с каждым матчем это будет становиться все более очевидным», – сказал Куртуа.