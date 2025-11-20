Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Куртуа ответил, в чем Мбаппе уступает Роналду

Сегодня, 17:23

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сравнил Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.

«У кого из них лучше лидерские качества? Думаю, это совершенно разные игроки, но в плане победного менталитета Криштиану сильнее.

Хотя в этом году Килиан лучше проявил этот менталитет. Он переключил передачу и по-настоящему ведет команду за собой.

Видно, что он лидер, и с каждым матчем это будет становиться все более очевидным», – сказал Куртуа.

  • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год и стал лучшим бомбардиром клуба с 450 голами.
  • Мбаппе присоединился к мадридцам летом 2024-го.

Еще по теме:
Топ-3 вратарей мира по версии Куртуа 1
Еще один основной игрок «Реала» выбыл из-за мышечной травмы
ФИФА назвала претендентов на звание вратаря года 4
Источник: Cope
Испания. Примера Аль-Наср Реал Роналду Криштиану Куртуа Тибо Мбаппе Килиан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов – о том, что Мостовому не предлагают тренировать: «Он чуть ли не в петлю лезет»
17:08
3
Экс-игрок «Реала» и «Ливерпуля» отказался возглавить «Динамо»
16:55
1
Трамп охарактеризовал Роналду после личной встречи в Белом доме
16:44
«Локомотив» сделал предложение Овчинникову
16:29
2
Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой стал «Джентльменом года»
16:08
24
Бубнов – о Карпине в «Спартаке»: «Федун обалдел, когда провел аудит по трансферам»
15:58
2
Фото Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026
15:40
6
Новый тренер «Спартака» одним словом описал работу со Станковичем
15:30
2
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
15:15
2
Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»
15:00
Все новости
Все новости
Куртуа ответил, в чем Мбаппе уступает Роналду
17:23
Топ-3 вратарей мира по версии Куртуа
09:45
1
Месси не хотел покидать «Барсу»: «С удовольствием провел бы всю карьеру там»
01:00
2
Игрок «Реала» не побоялся назвать Месси лучшим в мире
Вчера, 21:33
1
«Барселона» попросила Левандовского не забивать голы
Вчера, 21:09
4
Защитник «Реала» получил травму в сборной
Вчера, 18:25
Лунин ответил на обвинения в отказе выступать за сборную Украины
18 ноября
7
«Барселона» объявила о возвращении на «Камп Ноу»
17 ноября
Гвардиола ответил на предложение стать президентом «Барселоны»
17 ноября
1
В «Реале» произойдет громкая отставка
14 ноября
Агент Захаряна высказался об интересе «ПСЖ» к игроку
14 ноября
Мбаппе оценил шансы забить 1000 голов и догнать Роналду
14 ноября
Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»
13 ноября
1
«Реал» выбрал между двумя французскими защитниками
13 ноября
Фото«Реал» впервые за 70 лет переименовал домашний стадион
12 ноября
5
«Барселона» выбрала нового форварда на замену Левандовскому
12 ноября
4
Стало известно, когда Левандовски может завершить карьеру
11 ноября
Родриго снова задумался об уходе из «Реала»
10 ноября
ФотоРеакция «Барселоны» на визит Месси на «Камп Ноу»
10 ноября
Подробности визита Месси на стадион «Барселоны»
10 ноября
4
«Атлетико» анонсировал смену владельцев
10 ноября
Еще один основной игрок «Реала» выбыл из-за мышечной травмы
10 ноября
«Реал» назвал диагноз травмированного Вальверде
10 ноября
ФотоМесси посетил стадион «Барселоны»
10 ноября
2
Примера. Хет-трик 37-летнего Левандовского и ассисты Рэшфорда принесли «Барселоне» выездную победу над «Сельтой» (4:2)
10 ноября
1
Примера. «Реал» не забил в мадридском дерби (0:0)
9 ноября
6
Кирьяков считает, что 72-летний Пеллегрини был пьяный, когда предложил кардинально изменить правила футбола
8 ноября
3
В «Реале» выбрали лучшего игрока октября
8 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 