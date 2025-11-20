Введите ваш ник на сайте
Главная
Новости
Топ-3 вратарей мира по версии Куртуа
Топ-3 вратарей мира по версии Куртуа
Сегодня, 09:45
1
Вратарь «Реала»
Тибо Куртуа
определил тройку лучших коллег в мире.
Себя в топ-3 бельгиец не включил:
Давид Рая
(«Арсенал»);
Алиссон («Ливерпуль»);
Ян Облак
(«Атлетико»).
Еще один основной игрок «Реала» выбыл из-за мышечной травмы
ФИФА назвала претендентов на звание вратаря года
4
Названы претенденты на попадание в символическую сборную года от FIFPro
Источник:
СОРЕ
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1763624160
"Себя в топ-3 бельгиец не включил". Ещё бы, два мяча "в домик" за один матч пропустить. Недаром ему погремуху Дыркуа дали.
Ответить
0
