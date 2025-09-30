Федотов отреагировал на решение CAS по спору с ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги завершившегося разбирательства с московским клубом.

Тренер требовал компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 200 млн рублей.

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил иск Федотова, обязав ЦСКА заплатить ему 630 704 евро (61 млн рублей).

«Я полностью удовлетворен сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о присуждении мне компенсации за одностороннее расторжение моего контракта с ПФК ЦСКА.

Что касается сумм, их я комментировать не буду – для меня это никогда не было вопросом денег, а лишь вопросом уважения и доброго ко мне отношения.

То, как был расторгнут мой договор, и легло в основу данного спора. Соглашусь с Кириллом Брейдо – эту страницу уже давно пора перевернуть и жить дальше.

Никаких негативных эмоций к моим бывшим коллегам и особенно клубу и его болельщикам у меня нет. Воспринимаю эту ситуацию как недопонимание, которое не должно было заходить так далеко», – говорится в заявлении от имени Федотова.