Федотов отреагировал на решение CAS по спору с ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги завершившегося разбирательства с московским клубом.
- Тренер требовал компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 200 млн рублей.
- Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил иск Федотова, обязав ЦСКА заплатить ему 630 704 евро (61 млн рублей).
«Я полностью удовлетворен сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о присуждении мне компенсации за одностороннее расторжение моего контракта с ПФК ЦСКА.
Что касается сумм, их я комментировать не буду – для меня это никогда не было вопросом денег, а лишь вопросом уважения и доброго ко мне отношения.
То, как был расторгнут мой договор, и легло в основу данного спора. Соглашусь с Кириллом Брейдо – эту страницу уже давно пора перевернуть и жить дальше.
Никаких негативных эмоций к моим бывшим коллегам и особенно клубу и его болельщикам у меня нет. Воспринимаю эту ситуацию как недопонимание, которое не должно было заходить так далеко», – говорится в заявлении от имени Федотова.
- Тренер покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24.
- Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с ними FONBET Кубок России.