Стали известны вопросы «Балтики» по судейству матча с ЦСКА

«Балтика» обратилась в экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС по двум эпизодам матча 10‑го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
«Балтика» обратилась по неудалению Игоря Акинфеева на 42‑й минуте и по засчитанному взятию ворот на 90+5‑й минуте», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- Встреча прошла в Москве. Единственный гол на 90+5‑й минуте забил Игорь Дивеев.
- Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник «Балтики» Кевин Андраде получили предупреждения на 42-й минуте в результате стычки после стандарта. Игрок калининградцев был удален с поля на 84-й минуте за второе предупреждение.
- Главным судьей встречи был Сергей Иванов.
Источник: «Матч ТВ»