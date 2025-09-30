Введите ваш ник на сайте
Стали известны вопросы «Балтики» по судейству матча с ЦСКА

Сегодня, 12:26

«Балтика» обратилась в экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС по двум эпизодам матча 10‑го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Балтика» обратилась по неудалению Игоря Акинфеева на 42‑й минуте и по засчитанному взятию ворот на 90+5‑й минуте», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

  • Встреча прошла в Москве. Единственный гол на 90+5‑й минуте забил Игорь Дивеев.
  • Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник «Балтики» Кевин Андраде получили предупреждения на 42-й минуте в результате стычки после стандарта. Игрок калининградцев был удален с поля на 84-й минуте за второе предупреждение.
  • Главным судьей встречи был Сергей Иванов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Акинфеев Игорь Дивеев Игорь Андраде Кевин
