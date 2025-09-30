Стали известны вопросы «Балтики» по судейству матча с ЦСКА

«Балтика» обратилась в экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС по двум эпизодам матча 10‑го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Балтика» обратилась по неудалению Игоря Акинфеева на 42‑й минуте и по засчитанному взятию ворот на 90+5‑й минуте», – сообщили в службе коммуникаций РФС.