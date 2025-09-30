Экс-игрок «Спартака»: «Для меня в жизни главнее «Зенит»

Защитник «Пари НН» Юрий Коледин рассказал о переходе в нижегородскую команду после матча со «Спартаком» (0:3) в 10-м туре РПЛ.

«Как я попал в «Пари НН»? Меня тут хотели видеть. Выбрал этот клуб, потому что они были заинтересованы во мне.

Я действительно был на просмотре в ЦСКА. Почему меня там не захотели видеть? Без понятия, лучше у них спросить. Не расстроился. Получилось, как получилось. Всe, что ни делается, к лучшему. Мне было без разницы, я был готов пойти в ЦСКА после «Спартака»-2, если бы в меня там поверили.

Для меня главное доверие и вера в меня. В «Спартаке» в меня не поверили, вообще не обидно. Я был в команде около года, а в «Зените» прошeл всю академию, был в дубле и основа. Для меня в жизни главнее «Зенит», чем «Спартак». В Петербурге в меня вложили больше», – сказал Коледин.