Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов назвал игрока «Зенита», который талантливее Аршавина: «Может, тоже в «Арсенал» поедет»

Орлов назвал игрока «Зенита», который талантливее Аршавина: «Может, тоже в «Арсенал» поедет»

Сегодня, 14:44
6

Геннадий Орлов высоко отозвался о Максиме Глушенкове.

  • Нападающий «Зенита» сделал покер в субботнем матче с «Оренбургом» (5:2).
  • До этого он оформил 1+1 в игре с «Краснодаром» (2:0).
  • Всего в этом сезоне в активе Глушенкова 8 голов и 4 ассиста в 11 встречах.

– С кем Глушенкова можно сравнить из прошлых игроков «Зенита»? С Аршавиным?

– Нет, Глушенков талантливее.

– Глушенков талантливее Аршавина?

– Да, у Аршавина не было сильного удара, а у Глушенкова мощный. Аршавин забивал голы, точно направлял мяч, но в силе удара и той физической мощи сейчас выглядит сильнее Глушенков.

Мы не знаем, как дальше пойдет, подожди, может, он тоже поедет в лондонский «Арсенал», он же моложе.

Сейчас Глушенков явно выделяется: то, как он мяч пропускает, как поле видит. Вы прислушайтесь, что говорят про него сами игроки – вы не читали, что сказал про него Луис Энрике? Что это чудо какое-то. А эти бразильцы не будут на кого-то так говорить, это очень важно.

Потому что мы всегда выстраиваем [логику]: вот, мы так решили, вот телевидение, Тимур Журавель всегда с некоторыми провокационными вопросами, а он не любит эту историю. Может, ему все это не нравится?

Но игрок он замечательный, его поведение ни в коем случае не должно влиять на оценку его действий во время матча.

Еще по теме:
Орлов назвал футболиста «Зенита», который его поражает 13
Орлов критически высказался об игре «Краснодара» 5
Реакция Орлова на покер Глушенкова в ворота «Оренбурга» 2
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Глушенков Максим Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1759146829
ОРловская знаменитая синусоида оценок вознесла Глуша на вершину благоденствия.Вот Сергеич потом ег шмякнет, так шмякнет о гранит набережной Невы...
Ответить
ilich55
1759146865
Не, Геннадий Сергеевич, Аршавин сильнее Глушенкова как в дриблинге, так и в обводке. А как Шава ассистировал Кержакову? А как накручивал по нескольку игроков соперника, находясь во вратарской площади, сажая их на жопу, и при этом издевательски забивал голы?
Ответить
ПалкоВводецъ007
1759146990
Глушенков выдал матч отличный, но сравнивать с Андрей Сергеевичем очень рано. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1759147354
...влюблён старик последней, старческой, тоскливою любовью)...
Ответить
Вомбат
1759148469
Маразм. То, что у Глушенкова проблески, у Аршавина было более или менее постоянно. Когда он был в форме, он всегда играл на высоком уровне. Особенно в Арсенале первые полтора сезона. Даже два. Это потом он то ли забил на тренировки, то ли повздорил с партнерами, а в сезоне 2009-2010 он был лучшим ассистентом Арсенала (15 голевых передач), и вторым в АПЛ (это чего-то да стоит). Даже в сезоне 2010-2011 он отдал 11 голевых передач (больше него - 12 - отдал великий Фабрегас). Да, в сезоне 20111-2012 он присел на лавку, но Глушенков даже в Зените после ерундовой травмы просидел большую часть прошлого сезона.
Ответить
Иван Петров 1986
1759149167
Опять переобулся.
Ответить
Главные новости
Ташуев прокомментировал новость о назначении в «Факел»
15:39
4
«Реал» и «Барселона» узнали соперников в Суперкубке Испании
15:31
1
Реакция Мостового на увольнение Шалимова из «Факела»
15:23
ФИФА подготовила историческое изменение в правила исполнения пенальти
14:55
10
Орлов назвал игрока «Зенита», который талантливее Аршавина: «Может, тоже в «Арсенал» поедет»
14:44
6
«Факел» объявил об увольнении Шалимова
14:08
5
«Факел» определился с заменой для Шалимова
13:59
2
Легионер «Спартака» объяснил, почему не учит русский язык
13:24
12
Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал Глушакова: «Общение с ним было не из приятных»
13:18
1
Видео«Салам алейкум, брат»: Мбаппе пообщался с болельщиком из Казахстана
13:07
Все новости
Все новости
«Акрон» обратился в ЭСК РФС по восьми эпизодам матча с «Ахматом»
15:48
1
Болельщики «Ахмата» оскорбляли Дзюбу
13:33
Легионер «Спартака» объяснил, почему не учит русский язык
13:24
12
Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал Глушакова: «Общение с ним было не из приятных»
13:18
1
ЦСКА не отпустил своего игрока на молодежный ЧМ
13:06
Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»
12:58
14
Бывший вратарь «Краснодара» отказался от посещения футбола из-за Fan ID
12:55
4
«Спартак» может расстаться с легионером, потерявшим место в стартовом составе
12:31
5
Тренер «Зенита» объяснил смену позиций Глушенкова и других игроков в атаке команды
12:24
Стало известно, сможет ли Самошников сыграть против ЦСКА
12:14
2
Червиченко указал на везение ЦСКА в матче с «Балтикой»
12:00
3
ФотоСуперкомпьютер посчитал шансы клубов на титул в РПЛ после 10 туров
11:50
18
Бывший судья РПЛ указал на ошибку арбитра в матче «Спартак» – «Пари НН»
11:33
15
Радимов сказал, чему должен научиться Глушенков
11:17
Игрок «Балтики» заявил, что «судейка поддушивал» команду в матче с ЦСКА
10:52
13
В «Балтике» высказались о переходе Талалаева в «Спартак»
10:40
2
Радимов дал совет Станковичу
10:36
11
Дмитриев высказался о дебюте в стартовом составе «Спартака» в РПЛ
10:16
2
«Балтика» собралась оспорить удаление игрока в матче с ЦСКА
10:08
Гайич выразил уверенность в победе ЦСКА над «Спартаком» в дерби
09:17
12
Тренер «Спартака» высказался о настрое на дерби с ЦСКА
08:25
2
Мостовой объяснил сложности в игре у «Краснодара»
08:15
2
«Спартак» рассматривал кандидатуру экс-тренера «Зенита»
07:41
3
Два европейских тренера отказали «Спартаку»
01:50
31
Только одна команда ни разу не проиграла в 10 турах РПЛ
01:11
2
Маркиньос объяснил, почему «Спартак» разгромил «Пари НН»
00:51
2
«Сочи» отдал в аренду нападающего
00:29
1
Червиченко прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»
00:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 