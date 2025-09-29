Орлов назвал игрока «Зенита», который талантливее Аршавина: «Может, тоже в «Арсенал» поедет»

Геннадий Орлов высоко отозвался о Максиме Глушенкове.

Нападающий «Зенита» сделал покер в субботнем матче с «Оренбургом» (5:2).

До этого он оформил 1+1 в игре с «Краснодаром» (2:0).

Всего в этом сезоне в активе Глушенкова 8 голов и 4 ассиста в 11 встречах.

– С кем Глушенкова можно сравнить из прошлых игроков «Зенита»? С Аршавиным?

– Нет, Глушенков талантливее.

– Глушенков талантливее Аршавина?

– Да, у Аршавина не было сильного удара, а у Глушенкова мощный. Аршавин забивал голы, точно направлял мяч, но в силе удара и той физической мощи сейчас выглядит сильнее Глушенков.

Мы не знаем, как дальше пойдет, подожди, может, он тоже поедет в лондонский «Арсенал», он же моложе.

Сейчас Глушенков явно выделяется: то, как он мяч пропускает, как поле видит. Вы прислушайтесь, что говорят про него сами игроки – вы не читали, что сказал про него Луис Энрике? Что это чудо какое-то. А эти бразильцы не будут на кого-то так говорить, это очень важно.

Потому что мы всегда выстраиваем [логику]: вот, мы так решили, вот телевидение, Тимур Журавель всегда с некоторыми провокационными вопросами, а он не любит эту историю. Может, ему все это не нравится?

Но игрок он замечательный, его поведение ни в коем случае не должно влиять на оценку его действий во время матча.