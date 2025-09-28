Зобнин ответил, идет ли отсутствие Станковича на пользу «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над «Пари НН». Московская команда выиграла со счетом 3:0 в 10-м туре РПЛ.
– Три очка до первого места. Какие мысли?
– Пока не думаем об этом. Десять туров прошло, рядом с первым местом идем, но далеко не заглядываем. В Кубке тоже нужно решать задачи.
– Может, вам отсутствие Станковича идет на пользу?
– Это ваше ощущение, у нас все единомышленники в команде. Он готовит команду, его присутствие ощущается, даже когда его нет.
– Возвращается сильный «Спартак»?
– Время покажет.
- Станкович дисквалифицирован на 1 месяц во всех турнирах.
- Командой в отсутствие серба руководит его ассистент Ненад Сакич.
Источник: «Матч ТВ»