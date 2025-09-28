Зобнин ответил, идет ли отсутствие Станковича на пользу «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над «Пари НН». Московская команда выиграла со счетом 3:0 в 10-м туре РПЛ.

– Три очка до первого места. Какие мысли?

– Пока не думаем об этом. Десять туров прошло, рядом с первым местом идем, но далеко не заглядываем. В Кубке тоже нужно решать задачи.

– Может, вам отсутствие Станковича идет на пользу?

– Это ваше ощущение, у нас все единомышленники в команде. Он готовит команду, его присутствие ощущается, даже когда его нет.

– Возвращается сильный «Спартак»?

– Время покажет.