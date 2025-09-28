Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Талалаева назвали «дешевкой» после матча с ЦСКА: «Это его не красит»

Талалаева назвали «дешевкой» после матча с ЦСКА: «Это его не красит»

Вчера, 21:49
3

Артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

  • ЦСКА сегодня обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в 10-м туре РПЛ.
  • После матча Талалаев заявил: «Болельщикам ЦСКА стоит задуматься. Из последних 6 игр без пенальти и удалений, по-моему, ни одной победы».

«Меня задел комментарий Андрея Талалаева после матча. Сегодня после финального свистка он зачем-то пытался цепляться к ЦСКА. Он говорил, что без пенальти и удалений наша команда якобы ничего не может. Если он говорил про матч с «Краснодаром», то ЦСКА этот поединок не смог выиграть как раз из-за того, что очевиднейший пенальти в ворота соперника не назначили в концовке игры.

«Балтика» играла сегодня в очень грязный футбол. Какие могут быть вопросу у него? Талалаеву стоит либо признать поражение, либо учить свою команду играть чище. «Балтика» точно не проиграла из-за удаления сегодня. У меня такое ощущение, что Талалаев не умеет ни проигрывать, ни выигрывать. Его команда фолила сегодня весь матч, у них 25 фолов за игру. И тренер намекает после этого, что ЦСКА выиграл благодаря помощи арбитров! И что якобы судьи уже несколько помогают ЦСКА! Это не красит Талалаева. Сегодня тот случай, когда результат совершенно справедлив. Если бы игра завершилась со счетом 0:0, то трезвомыслящий человек сказал бы, что «Балтике» повезло, потому что они терпели и держались. Но победил сегодня ЦСКА. Победил заслуженно.

Талалаев надолго нигде не задерживался, у него тренерская карьера состоит из неких спринтов. Когда у него появляется пауза в карьере, то он появляется в разных футбольных телепрограммах, где очень интересно рассуждает о футболе, его интересно слушать в таком качестве. Он в качестве эксперта дает трезвые и объективные оценки, интересно анализирует чужую игру. Но когда речь заходит о его команде, объективность и взвешенность Талалаева подводят. Когда это происходит во время матча, я еще могу понять. Но когда это случается после завершения встречи, когда уже страсти улеглись, когда уже можно признать, что соперник был сильнее в некоторых компонентах и имел массу голевых моментов, он поражение не признает.

Говорить о том, что ЦСКА не может выиграть без удаления у соперника или пенальти, это – «дешевка». Андрей Талалаев сегодня прославился «дешевкой». И это его не красит», – сказал Грушевский.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Талалаев Андрей
Комментарии (3)
RUSARM
1759086142
Ну так и есть!! Понтуется талалай!!
Ответить
vodomut
1759087393
хайпомет ваш талалайкин,удачное стечение обстоятельств в начале чемпионата,вот и результат,а завтра будут за выживание бороться!
Ответить
Plyash
1759092747
Всё верно сказано , Талалай проигрывать не умеет , да и в ничью тоже .Как только будут потери очков , тем больше он будет терять разум и истерить .
Ответить
