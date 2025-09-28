Защитник «Балтики» рассказал о стычке с Акинфеевым

Защитник «Балтики» Кевин Андраде прокомментировал своe удаление в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«С моей стороны в ситуации с Акинфеевым не было ничего, и, думаю, все это видели по ТВ. Но в таких матчах, в ситуациях с такими игроками многие арбитры предпочитают дать две жeлтые, чтобы не предупреждать кого-то одного. Эта карточка повлияла на всю мою дальнейшую игру.

Мы знали, что игра будет сложной и будет много борьбы. В таких матчах нужно быть особенно сконцентрированными. К сожалению, я оставил команду в меньшинстве. ЦСКА – сильная команда. Они хорошо атаковали, и их было сложно сдержать. Перед второй жeлтой я действительно нарушил правила. Но это был мой первый фол за 80 минут!» – сказал Андраде.