Тренер «Спартака» высказался об отсутствии Умярова в составе на матч с «Пари НН»

Сегодня, 19:23

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал стартовый состав команды на домашний матч 10-го тура РПЛ с «Пари НН».

– Вы переходите на схему в четыре защитника?

– Мы поставили 11 футболистов на поле. А как это будет выглядеть на футбольном поле, вы увидите во время матча.

– Дмитриев на какой позиции выходит?

– Все знают, на каких позициях он может сыграть.

– Что теряет команда с отсутствием Умярова?

– Уверен, что Роман Зобнин справится со своей задачей. Он внесет свой вклад.

Мы должны отталкиваться от себя, от своей игры. Если мы выйдем с правильным настроем, если покажем спортивную злость, то все будет хорошо.

  • Игра в Москве начнется в 19:30 мск.
  • Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пропускает матч из‑за дисквалификации.
  • Полузащитник красно-белых Наиль Умяров не сыграет с нижегородцами из-за перебора желтых карточек.

Источник: «Матч ТВ»
