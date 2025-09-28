Челестини поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче со «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.

– У ЦСКА следующий матч в чемпионате против «Спартака». Что вы знаете об этом противостоянии?

– Если говорить, что это класико, дерби – согласен. «Базель» – «Цюрих» – это супердерби в Швейцарии. Я был капитаном «Марселя», у нас было противостояние с «ПСЖ». Понятно, что для ЦСКА дерби со «Спартаком» – это особенные матчи. Другой вопрос, что до этого матча будет кубковая встреча против «Локомотива». Жду матч против «Спартака» – это будет очень большой вызов для нас.