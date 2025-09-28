Челестини поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче со «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.
– У ЦСКА следующий матч в чемпионате против «Спартака». Что вы знаете об этом противостоянии?
– Если говорить, что это класико, дерби – согласен. «Базель» – «Цюрих» – это супердерби в Швейцарии. Я был капитаном «Марселя», у нас было противостояние с «ПСЖ». Понятно, что для ЦСКА дерби со «Спартаком» – это особенные матчи. Другой вопрос, что до этого матча будет кубковая встреча против «Локомотива». Жду матч против «Спартака» – это будет очень большой вызов для нас.
- Игра пройдет 5 октября и начнется в 16:30 мск.
- ЦСКА лидирует в РПЛ с 21 очком после 10 матчей. «Спартак» идет 6-м с 15 баллами после 9 игр.
Источник: «Матч ТВ»