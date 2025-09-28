Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом»

Геннадий Орлов высоко оценил разгромную победу «Зенита» в 10-м туре РПЛ.

Петербуржцы дома обыграли «Оренбург» со счетом 5:2.

Покер оформил Максим Глушенков.

«Зенит» поднялся в топ-3 РПЛ, сократив отставание от лидера до 1 очка.

«Сейчас «Зенит» в порядке. Барриос держит уровень, Дуглас Сантос. Питерцы приблизились к лидерам вплотную. Дышат им в спину.

Это уже тот «Зенит», который ярко играл и был чемпионом в предыдущие сезоны, за исключением последнего», – сказал Орлов.