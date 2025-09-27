Введите ваш ник на сайте
Реакция Рахимова на поражение «Рубина» от «Локомотива»

Сегодня, 21:50
1

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал исход матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

– Как вы отреагировали, увидев в составе «Локомотива» атакующую четверку полузащитников? Корректировали установку?

– Это было понятно. Там было много смен позиций, в первом тайме Баринов часто c позиции опорного полузащитника смещался на позицию левого инсайда. Здесь была простая корректировка: в ту зону, куда смещается четвертый игрок, должен выходить третий центральный защитник и выжимать его, передачи между линиями он должен накрывать, и в принципе они почти не проходили, очень хорошо накрывали, «Локомотиву» приходилось играть назад. В плане организации вопросов у меня нет.

– «Локомотив» – та команда, которая сейчас «Рубину» показалась по зубам…

– В лиге сейчас все друг другу по зубам. Ты можешь и последнему проиграть, и у лидеров забрать очки. Ну да.

– Было много ненужных ошибок в первом тайме, и у Ходжи – понятно, почему его заменили, но всего один момент у «Рубина» за всю игру – это мало, когда Йочич вышел на ударную позицию.

– Это мало. По первому тайму, пытаясь выходить, мы замедляли игру. И в перерыве было сказано, что выигрывая мяч, мы останавливаемся. А нужно играть вертикально вперед, не теряя скорость. Здесь возникали у нас проблемы. Во втором тайме, напротив, после отбора сразу старались отдать вперед на Даку, но когда играли через промежуточный пас, то возникали неплохие выходы во втором тайме.

Наверно, где-то из-за скользкого поля у обеих команд не получились эти выходы. «Локомотив» в принципе ничего не выжал из этих моментов, и мы то же самое. Сегодня было много борьбы, в плане организации предъявить претензии нельзя. Ошибка, которая повлияла, – так в футболе бывает.

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Рахимов Рашид
Томик
1759003780
Хорошо хоть ошибка, а не два пенальти, как у некоторых непарнокопытных млекопитающих.
Ответить
