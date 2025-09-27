«Зенит» в домашнем матче разгромил «Оренбург» в рамках 10 тура РПЛ, итоговый счет 5:2.

Глушенков открыл счет на 22-й минуте.

Глушенков оформил дубль в первом тайме.

На 74-й Соболев забил третий гол в ворота «Оренбурга», а Глушенков оформил хет-трик.

?single

Адамов ошибся на выходе, а Ценов не растерялся и переправил мяч в ворота. Второй гол «Зенит» тоже пропустил со стандарта, Камилов забил головой.

?single

Глушенков оформил покер на 90+2.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!