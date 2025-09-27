«Зенит» в домашнем матче разгромил «Оренбург» в рамках 10 тура РПЛ, итоговый счет 5:2.
Глушенков открыл счет на 22-й минуте.
Глушенков оформил дубль в первом тайме.
На 74-й Соболев забил третий гол в ворота «Оренбурга», а Глушенков оформил хет-трик.
Адамов ошибся на выходе, а Ценов не растерялся и переправил мяч в ворота. Второй гол «Зенит» тоже пропустил со стандарта, Камилов забил головой.
Глушенков оформил покер на 90+2.
Источник: «Бомбардир»