АПЛ. «Кристал Пэлас» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне

«Кристал Пэлас» дома победил «Ливерпуль» со счетом 2:1 в матче 6-го тура АПЛ.

Хозяева открыли счет на 9-й минуте благодаря голу Исмаила Сарра. «Ливерпуль» сумел отыграться на 87-й – отличился Федерико Кьеза. Тем не менее лондонцы смогли вырвать победу – на 90+7-й минуте мяч в сетку ворот гостей отправил Эдвард Нкетиа.

Для мерсисайдцев это первое поражение в текущем чемпионате Англии после 5 побед подряд. В этом сезоне «Ливерпуль» еще не проигрывал, если не считать поражения от «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии в серии послематчевых пенальти (2:3) после ничьей 2:2 в основное время игры.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 15 очками после 6 туров. «Кристал Пэлас» идет 2-м с 12 баллами. Беспроигрышная серия лондонцев в этом сезоне составляет 10 матчей во всех турнирах.

Англия. Премьер-лига. 6 тур

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарр, 9; 1:1 – Кьеза, 87; 2:1 – Нкетиа, 90+7.

Таблица турнира

Календарь турнира