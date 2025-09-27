Стали известны стартовые составы на матч 10 тура чемпионата России в котором сыграют «Зенит» и «Оренбург». Игра состоится 27 сентября, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Глушенков, Педро, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

«Оренбург»: Овсянников, Касимов, Ценов, Чичинадзе, Муфи, Зотов , Оганесян, Бубанья, Савельев, Ду Кейрос, Томпсон.

Главный тренер: Владимир Слишкович

