Стали известны стартовые составы на матч 10 тура чемпионата России в котором сыграют «Зенит» и «Оренбург». Игра состоится 27 сентября, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Глушенков, Педро, Кассьерра.
Главный тренер: Сергей Семак
«Оренбург»: Овсянников, Касимов, Ценов, Чичинадзе, Муфи, Зотов , Оганесян, Бубанья, Савельев, Ду Кейрос, Томпсон.
Главный тренер: Владимир Слишкович
Источник: «Бомбардир»