  • Главная
  • Новости
  • Лукин – о ЦСКА при Челестини: «Мы диктуем свой футбол, нас боятся»

Лукин – о ЦСКА при Челестини: «Мы диктуем свой футбол, нас боятся»

Сегодня, 15:09
13

Защитник ЦСКА Матвей Лукин охарактеризовал команду при главном тренере Фабио Челестини.

– Какие сильные стороны у ЦСКА при Челестини?

– Мы играем в атакующий, смелый футбол, который вынуждает соперников чаще подстраиваться под нас, обороняться и отбиваться. Мне очень нравится наша игра первым номером. В любой фазе, будь то оборона или атака, мы диктуем свой футбол, и нас боятся. Если охарактеризовать стиль одним словом, то это «смелость».

– Часто ли главный тренер отдельно общается с кем-то из игроков?

– Да, Фабио постоянно индивидуально разговаривает со всеми футболистами. Со мной это бывает часто и на тренировках, и вне рабочего процесса. У нас постоянный диалог, контакт, и очень приятно, когда тренер так коммуницирует. Во-первых, так ты лучше понимаешь, что он от тебя требует. Во-вторых – просто приятно, когда тренер подходит и спрашивает, как ты себя чувствуешь и как твои дела.

Надеюсь, Фабио не против, что я это рассказываю: во время паузы на сборные он лично писал всем ребятам, уехавшим в свои национальные команды, и спрашивал, как мы себя чувствуем и как проходят тренировочные дни. Желал удачи на сборах, говорил, что ждет нашего возвращения в хорошем расположении духа. Очень важно слышать такие слова от главного тренера, это мотивирует биться за него.

  • Челестини летом сменил Марко Николича.
  • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
  • Завтра, 28 сентября, ЦСКА примет «Балтику» в 10-м туре РПЛ.

Еще по теме:
Пономарев назвал залог победы ЦСКА над «Балтикой» 2
Где смотреть матч ЦСКА – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 28 сентября 2025
Тошич раскрыл причину ухода Николича из ЦСКА 9
Источник: официальный сайт ЦСКА
ЦСКА Лукин Матвей Челестини Фабио
Комментарии (13)
Mirak92
1758975914
Без Глебова в атаке нихрена вы не можете. И на стандартах без Дивея
Ответить
АК 68
1758976399
По матчу с последней командой РПЛ не видно было, что вас боятся.
Ответить
FWSPM
1758976729
ты бы лучше думал как вам с балтикой отскочить а потом можно и дальше боятся
Ответить
boris63
1758977311
Иногда лучше промолчать, лучше для команды. О матче с Сочи вообще не охота вспоминать про вашу смелость, Глебова в составе нет и Дивеева и забивать некому. Посмотрим, что получится у вас с Балтикой.
Ответить
...уефан
1758977489
...всего-лишь, несколько удачных матчей с долей везения, и вот, уже интервью даёт супер-игрок из супер-команды, которую тренирует супер-тренер...
Ответить
Интерес
1758978156
А он тебе ещё не говорил, что свои ручки надо прекращать пускать в ход, при борьбе с соперниками в своей штрафной? Пока прокатывает, но ведь привезёшь пеналь в самый важный момент.И перепасы пустые между вами начинают напрягать.
Ответить
Цугундeр
1758979657
)) Шёл бы в кино , к брату..,сидишь тут ж.пу коучу лижешь.) Гроза РПЛ..))
Ответить
nik92rus
1758980805
Стесняюсь спросить кто их боится? Ростову всосали, с сочи судейка помог. То ли еще будет...
Ответить
