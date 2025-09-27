Введите ваш ник на сайте
Карпин упрекнул Тюкавина после матча с «Крыльями Советов»

Сегодня, 10:18

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался об игре нападающего Константина Тюкавина в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:2).

  • Тюкавин вышел на замену на 74-й минуте вместо Ивана Сергеева.
  • «Динамо» вело 3:0, но едва не упустило победу.
  • Москвичи идут на 6-м месте.

– За пижонские вещи Тюкавина, когда он отдал красивую передачу на партнeра, но пошла атака «Крыльев», в которой могли забить, стоит ругать человека?

– Если вы говорите про пижонские вещи… Если были другие варианты – не пижонить и отдать пас, ругать надо. За нереализованные моменты, если они пижонские, тоже надо ругать. Надо реализовывать моменты, а не транжирить.

Еще по теме:
Игру «Динамо» в обороне при Карпине назвали «ужасной» 1
Карпин рассказал, как справляется с критикой 2
Карпин: «Я ничего особо не достиг» 8
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин Карпин Валерий
  • Читайте нас: 