Карпин упрекнул Тюкавина после матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался об игре нападающего Константина Тюкавина в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:2).

Тюкавин вышел на замену на 74-й минуте вместо Ивана Сергеева.

«Динамо» вело 3:0, но едва не упустило победу.

Москвичи идут на 6-м месте.

– За пижонские вещи Тюкавина, когда он отдал красивую передачу на партнeра, но пошла атака «Крыльев», в которой могли забить, стоит ругать человека?

– Если вы говорите про пижонские вещи… Если были другие варианты – не пижонить и отдать пас, ругать надо. За нереализованные моменты, если они пижонские, тоже надо ругать. Надо реализовывать моменты, а не транжирить.