Губернатор Федорищев прокомментировал поражение «Крыльев» от «Динамо»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, высказался по итогам матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо» (2:3).
«Поражение по делу. Провальный первый тайм, слабая игра в обороне.
Но! Не опустили руки, отыграли два мяча, боролись до последнего. Сделать выводы и работу над ошибками. Двигаемся дальше!
«Крылья», верим!» – написал Федорищев в своем канале в Мах.
- Самарцы после 1-го тайма уступали 0:3.
- «Крылья Советов» остались на 10-м месте.
- В следующем туре самарцы сыграют с «Рубином».
Источник: «Бомбардир»