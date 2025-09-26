Губернатор Федорищев прокомментировал поражение «Крыльев» от «Динамо»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, высказался по итогам матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо» (2:3).

«Поражение по делу. Провальный первый тайм, слабая игра в обороне.

Но! Не опустили руки, отыграли два мяча, боролись до последнего. Сделать выводы и работу над ошибками. Двигаемся дальше!

«Крылья», верим!» – написал Федорищев в своем канале в Мах.