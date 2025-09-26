Ямаль на церемонии «Золотого мяча» сфотографировался только с журналисткой из России

Российская журналистка и блогер Полина Лысенко побывала на церемонии «Золотого мяча».

Ей удалось сделать фото с Ламином Ямалем из «Барселоны».

«Чтобы вы понимали – Ямаль вообще ни с кем не фоткался и ходил только с охраной. Удивительным образом он остановился, чтобы сфоткаться со мной – все мне завидовали», – сообщила Лысенко.

Ямаль занял в голосовании 2-е место.

Ламин – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).

Лысенко ранее работала пресс-атташе «Динамо».

Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

«Оправдываться не должна»: экс-ведущая «Динамо» Лысенко – о слухах, что Лещук из-за нее бросил семью

Лысенко отреагировала на заявление Радимова, что она прокляла «Динамо»