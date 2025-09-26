Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ямаль на церемонии «Золотого мяча» сфотографировался только с журналисткой из России

Ямаль на церемонии «Золотого мяча» сфотографировался только с журналисткой из России

Сегодня, 20:18

Российская журналистка и блогер Полина Лысенко побывала на церемонии «Золотого мяча».

Ей удалось сделать фото с Ламином Ямалем из «Барселоны».

«Чтобы вы понимали – Ямаль вообще ни с кем не фоткался и ходил только с охраной. Удивительным образом он остановился, чтобы сфоткаться со мной – все мне завидовали», – сообщила Лысенко.

  • Ямаль занял в голосовании 2-е место.
  • Ламин – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).
  • Лысенко ранее работала пресс-атташе «Динамо».

Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

«Оправдываться не должна»: экс-ведущая «Динамо» Лысенко – о слухах, что Лещук из-за нее бросил семью

Лысенко отреагировала на заявление Радимова, что она прокляла «Динамо»

Еще по теме:
Бубнов не согласен с «Золотым мячом» Дембеле 6
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров 2
Семья Ямаля разозлилась на результаты «Золотого мяча» 1
Источник: телеграм-канал Полины Лысенко
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Барселона Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Адиев отреагировал на поражение «Крыльев» от «Динамо»: «Судья не справился»
20:28
2
ФотоЯмаль на церемонии «Золотого мяча» сфотографировался только с журналисткой из России
20:18
ФотоНовая форма «Спартака»
20:06
8
РПЛ. «Динамо» едва не упустило 3:0 против «Крыльев Советов» (3:2), победив 3-й раз подряд
19:59
7
Милошевич высказался о возможном возвращении в Россию
19:24
1
Самая сексуальная спортивная ведущая России двумя словами отреагировала на попытки Аршавина уменьшить алименты
19:15
24
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
18:58
9
Определен самый футбольный город России
18:36
11
Губерниев определил лучшего комментатора в мире – он из России
18:22
10
ВидеоФеерический гол 37-летнего Левандовского на тренировке «Барсы»
17:59
2
Все новости
Все новости
ФотоЯмаль на церемонии «Золотого мяча» сфотографировался только с журналисткой из России
20:18
ВидеоФеерический гол 37-летнего Левандовского на тренировке «Барсы»
17:59
2
Флик высказался о победе «Барселоны» над «Овьедо»
09:29
Примера. 37-летний Левандовски принес «Барселоне» волевую победу над «Овьедо» (3:1)
00:25
Флик определился с заменой для Левандовского в «Барселоне»
Вчера, 18:48
5
Скоулз назвал лучшего действующего полузащитника: «Сочетает Хави и Иньесту»
Вчера, 11:21
Генич спрогнозировал следующего обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 01:15
2
Примера. Хет-трик Альвареса принес «Атлетико» волевую победу над «Райо Вальекано» (3:2), «Сосьедад» без Захаряна обыграл «Мальорку» (1:0)
Вчера, 00:32
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
24 сентября
2
Названа дата первого Эль Класико в сезоне
24 сентября
Определен самый пожилой тренер топ-5 лиг Европы
24 сентября
1
Семья Ямаля разозлилась на результаты «Золотого мяча»
24 сентября
1
Алонсо высказался о прогрессе «Реала»
24 сентября
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
24 сентября
Примера. «Реал» разгромил «Леванте» (4:1); у Мбаппе дубль, Винисиус сделал 1+1
24 сентября
1
Гави из «Барселоны» выбыл до конца года: подробности
23 сентября
Канчельскис удивил выбором обладателя «Золотого мяча»
23 сентября
ВидеоРафинья поблагодарил российского блогера после церемонии «Золотого мяча»
23 сентября
2
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal
23 сентября
1
Неймар одним словом описал 5-е место Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч»
23 сентября
Третий самый дорогой игрок «Реала» задумался об уходе из клуба в январе
23 сентября
2
Ямаль сделал заявление после упущенного «Золотого мяча»
23 сентября
3
Мбаппе побил рекорд Анри и Платини
23 сентября
Агент Захаряна отреагировал на вызов Арсена в сборную России
23 сентября
2
«Реал» допускает уход Винисиуса свободным агентом
23 сентября
Отец Ямаля – о «Золотом мяче»: «Это не кража, но моральный ущерб нанесен»
23 сентября
4
Мбаппе обратился к Дембеле, выигравшему «Золотой мяч»
23 сентября
Ямаль стал рекордсменом «Золотого мяча»
23 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 