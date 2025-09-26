Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бразильцев «Зенита» обвинили в сачковании

Сегодня, 14:20

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре команд РПЛ.

«Стабильно, в течение всех 90 минут никто не демонстрирует лучший футбол. Бывают хорошие, продолжительные эпизоды. Я бы отметил «Краснодар», ЦСКА, «Зенит» и «Балтику».

«Балтика» идeт в лидерах благодаря тренерскому мастерству. Здесь других секретов нет. Кто как тренируется, тот так и играет. Плюс, конечно, была проведена очень грамотная, точечная селекция именно под ту модель, которую Талалаев наигрывает.

Исполнители соответствуют его требованиям и понимают, что от них хотят. Эта гармония между мастерством игроков и мастерством тренеров сказывается на стабильной и современной игре «Балтики».

У «Зенита» есть потенциал, если рассматривать мастерство каждого футболиста в отдельности. Но командной игры нет. Бразильцы сачкуют. У них создаeтся впечатление, что они приехали сюда просто покрасоваться, демонстрируя, как хорошо владеют мячом. Полной самоотдачи, элементарного движения, желания вступать в единоборства – у них нет.

Вот Луис Энрике, вроде бы, поначалу что-то показывал, а сейчас подзавял. Жерсон вообще пешком ходит по полю. Поэтому задача тренеров – разбудить бразильцев, и тогда потенциал будет реализован. Это очень специфическая работа, которая подвластна только тренеру и знанию того, что происходит в команде», – сказал Колосков.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 19 очками после 9 туров. Далее расположились ЦСКА (18 очков), «Балтика» (17), «Локомотив» (17), «Зенит» (16).
  • Сейчас в «Зените» играют 7 бразильских легионеров: Нино, Дуглас Сантос, Жерсон, Вендел, Педро, Луис Энрике и Густаво Мантуан. Еще двое – Роберт Ренан и Ду Кейрос отданы в аренду другим клубам.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Зенит» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
Генич назвал хамским поведение Глушенкова 6
Бубнов объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин», а не в «Зенит» 9
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика Колосков Вячеслав
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоКлуб РПЛ вошел в топ-3 в мире по лояльности игроков
14:30
1
Кирьяков высказался об увольнении Станковича
14:10
Талалаев прокомментировал конфликт с Бубновым
14:03
1
Экс-тренера «Спартака» могут уволить через месяц после назначения
13:21
5
Реакция Серхио Рамоса на завершение карьеры Бускетса
13:14
1
Генич назвал хамским поведение Глушенкова
13:06
6
Бубнов – об игроке «Динамо»: «Как инородное тело»
12:31
1
Бубнов объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин», а не в «Зенит»
12:06
9
Любительская футбольная лига — Россия, Москва: команды, дивизионы, как попасть футболисту?
11:54
Первый тренер Мостового сказал, сможет ли игрок раскрыться в ЦСКА
11:13
4
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Зенит» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:41
«Вы дрова, а я гений»: Смолов охарактеризовал поведение Станковича
14:41
Где смотреть матч «Ростов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:38
Где смотреть матч «Локомотив» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:37
Где смотреть матч «Ахмат» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:35
Бразильцев «Зенита» обвинили в сачковании
14:20
Пономарев – о российских нападающих в РПЛ: «Они даже телеграфный столб не обыграют»
13:54
1
Тренер «Ростова» оценил качество экспертизы Бубнова
13:28
Генич назвал хамским поведение Глушенкова
13:06
6
Талалаев рассказал о комментаторе, у которого нет понимания футбола
12:59
2
Бубнов – об игроке «Динамо»: «Как инородное тело»
12:31
1
Ловчев назвал главную проблему российского футбола
12:22
1
Бубнов объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин», а не в «Зенит»
12:06
9
Футболист РПЛ оценил потенциал Батракова для игры за «Барселону»
11:32
Корнеев объяснил, почему «Ростов» не сможет отнять очки у «Краснодара»
11:20
Первый тренер Мостового сказал, сможет ли игрок раскрыться в ЦСКА
11:13
4
Экс-игрок ЦСКА сказал, за что стоит ругать «Спартак» в этом сезоне
11:03
3
У «Зенита» сменился комментатор домашних матчей
10:49
8
Экс-тренер сборной России назвал 3 клуба, из-за которых «Спартак» не станет чемпионом
10:42
3
Тренер сборной России сказал, будут ли звать в национальную команду натурализованных игроков
10:30
Угальде высказался о конкуренции с Заболотным
10:20
4
Экс-игрок ЦСКА считает, что «Оренбург» попадет под каток «Зенита»
10:10
3
Назван игрок РПЛ, которого чаще других проверяли на допинг в 2025 году
10:01
Мостовой объяснил проблемы Захаряна в чемпионате Испании
09:44
Григорян сказал, чем его поразила работа Станковича в «Спартаке»
09:16
11
«Динамо» включили в число претендентов на победу в РПЛ
09:06
Новичок «Спартака» оценил уровень игры партнеров по команде
08:46
5
Семак объяснил, почему пока не станет приглашать игроков «Зенита-2» в первую команду
08:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 