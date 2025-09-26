Бразильцев «Зенита» обвинили в сачковании

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре команд РПЛ.

«Стабильно, в течение всех 90 минут никто не демонстрирует лучший футбол. Бывают хорошие, продолжительные эпизоды. Я бы отметил «Краснодар», ЦСКА, «Зенит» и «Балтику».

«Балтика» идeт в лидерах благодаря тренерскому мастерству. Здесь других секретов нет. Кто как тренируется, тот так и играет. Плюс, конечно, была проведена очень грамотная, точечная селекция именно под ту модель, которую Талалаев наигрывает.

Исполнители соответствуют его требованиям и понимают, что от них хотят. Эта гармония между мастерством игроков и мастерством тренеров сказывается на стабильной и современной игре «Балтики».

У «Зенита» есть потенциал, если рассматривать мастерство каждого футболиста в отдельности. Но командной игры нет. Бразильцы сачкуют. У них создаeтся впечатление, что они приехали сюда просто покрасоваться, демонстрируя, как хорошо владеют мячом. Полной самоотдачи, элементарного движения, желания вступать в единоборства – у них нет.

Вот Луис Энрике, вроде бы, поначалу что-то показывал, а сейчас подзавял. Жерсон вообще пешком ходит по полю. Поэтому задача тренеров – разбудить бразильцев, и тогда потенциал будет реализован. Это очень специфическая работа, которая подвластна только тренеру и знанию того, что происходит в команде», – сказал Колосков.