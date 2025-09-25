Рейтинг клубов РПЛ по использованию легионеров

«Зенит» лидирует в РПЛ по количеству игрового времени, которое получают на поле иностранные футболисты. По данным CIES, этот показатель у петербуржцев составляет 75,1%. В тройку по этому показателю входят также «Ахмат» (63,3%) и «Краснодар» (62,1%).

Меньше всего легионеров использует «Локомотив», чуть больше времени – «Ростов».

В мире по этому показателю лидируют АЕК из Ларнаки и «Комо», в которых в последнее время вообще не выходят местные футболисты.

Чемпионат Кипра – лидер по использованию легионеров. Также в топ-3 входят Турция и ОАЭ, а РПЛ занимает 24-е место рядом с хорватской и словенской лигами.