Кисляк высказался о шансах ЦСКА на титул

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о борьбе своей команды за победу в чемпионате России в текущем сезоне.
«В каждой игре мы хотим брать три очка, от каждого матча хотим самого большего. В гонке мы или нет – покажет весна, там будем смотреть в таблицу. Пока рановато, думаю. Впереди еще много игр. Но могу сказать, что в каждом сезоне для ЦСКА одна цель – чемпионство», – сказал Кисляк.
- ЦСКА идет 2-м в РПЛ с 18 очками после 9 туров.
- В последний раз команда выигрывала чемпионат России в сезоне-2015/16.
Источник: «РБ Спорт»