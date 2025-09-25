Кисляк высказался о шансах ЦСКА на титул

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о борьбе своей команды за победу в чемпионате России в текущем сезоне.

«В каждой игре мы хотим брать три очка, от каждого матча хотим самого большего. В гонке мы или нет – покажет весна, там будем смотреть в таблицу. Пока рановато, думаю. Впереди еще много игр. Но могу сказать, что в каждом сезоне для ЦСКА одна цель – чемпионство», – сказал Кисляк.