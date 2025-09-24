Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тюкавин высказался о конкуренции с Сергеевым за место в составе «Динамо»

Тюкавин высказался о конкуренции с Сергеевым за место в составе «Динамо»

Сегодня, 17:35

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не считает, что ему гарантировано место в основном составе, когда он наберет форму.

– На данный момент в атаке у «Динамо» на постоянной основе есть Сергеев и ты. Это ощущение конкуренции, которое было изначально, что мне надо догонять, соревноваться за место в составе, хотя, казалось бы, в твоем случае это странно. И вот сейчас, когда место в составе вроде бы твое.

– Да нет, почему мое. Ваня молодец, хорошо играет, борется за все мячи. Да, по результативности не так хорошо, но Ваня это сам понимает, видно по нему. Я его только поддерживаю, и если понадобится его заменить, я, наверное, готов.

Еще много работы надо пройти, потому что все равно прошел большой этап восстановления, 6 с половиной месяцев. Я только полтора месяца с командой тренируюсь каждый день. Я тоже не могу сказать, что готов на все 100%. Еще остаются какие-то маленькие процентики, чтобы набрать форму.

  • 23-летний Тюкавин в этом сезоне провел 2 матча за «Динамо», забил 1 гол.
  • Он не играл в официальных матчах со 2 марта по 13 сентября из-за субтотального повреждения передней крестообразной связки правого колена.

Еще по теме:
Тюкавин рассказал, что изменилось в «Динамо» с приходом Карпина
Кураньи дал совет Тюкавину
Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ 5
Источник: «Смотрим»
Россия. Премьер-лига Динамо Сергеев Иван Тюкавин Константин
