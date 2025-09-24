Тюкавин высказался о конкуренции с Сергеевым за место в составе «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не считает, что ему гарантировано место в основном составе, когда он наберет форму.

– На данный момент в атаке у «Динамо» на постоянной основе есть Сергеев и ты. Это ощущение конкуренции, которое было изначально, что мне надо догонять, соревноваться за место в составе, хотя, казалось бы, в твоем случае это странно. И вот сейчас, когда место в составе вроде бы твое.

– Да нет, почему мое. Ваня молодец, хорошо играет, борется за все мячи. Да, по результативности не так хорошо, но Ваня это сам понимает, видно по нему. Я его только поддерживаю, и если понадобится его заменить, я, наверное, готов.

Еще много работы надо пройти, потому что все равно прошел большой этап восстановления, 6 с половиной месяцев. Я только полтора месяца с командой тренируюсь каждый день. Я тоже не могу сказать, что готов на все 100%. Еще остаются какие-то маленькие процентики, чтобы набрать форму.