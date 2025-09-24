Тюкавин рассказал, что изменилось в «Динамо» с приходом Карпина

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин считает, что команда стала сплоченнее с приходом Валерия Карпина на пост главного тренера.

«Требования Валерия Георгиевича непростые, необычные для кого-то. Для меня они знакомы, потому что я при нем вызывался в сборную. Мне привыкать особо не к чему было, и все равно мне все нужно вспоминать. Сейчас у нас идет процесс понимания игры, всех его требований не только на поле, но и за его пределами.

Раздевалка не молчит. Думаю, сейчас сплоченный коллектив. После того, как Валерий Георгиевич возглавил команду, мы еще больше сплотились. Нет такого разделения, что в одной стороне сидят иностранцы, а в другой – русские. Сейчас хорошая атмосфера в команде. Мы понимаем, какая сейчас ситуация», – сказал Тюкавин.