Мостовой – об Угальде: «В следующей игре еще два забьет»

Сегодня, 10:39
1

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре нападающего команды Манфреда Угальде. Костариканец забил два гола в домашнем матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) после выхода на замену.

– Как вам игра Угальде в матче с «Крыльями»?

– Не знаю, по какой именно причине он не играл на старте чемпионата. Может, предложение было, может, травма какая‑то. Он доказал, что является игроком стартового состава «Спартака», еще в прошлом сезоне, когда стал лучшим бомбардиром.

Он не очень удачно начал карьеру в России, а я говорил, что нужно подождать. Было видно, что у парня все есть. У него есть и прием [мяча], и рывок, и скорость. Он головой забил со своим ростом… Вышел и забил два, в следующей игре еще два забьет.

  • В сезоне-2024/25 Угальде забил в РПЛ 17 голов.
  • В 10-м туре РПЛ «Спартак» дома примет «Пари НН» 28 сентября.

Генсек РФС назвал Станковича рецидивистом
Аленичев оценил в процентах шансы «Спартака» на титул
Аленичев высказался о возвращении в «Спартак»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Угальде Манфред Мостовой Александр
Dmitty
1758615214
Забить то он забьёт, если его на поле выпустят. А то опять профильного флангового напа. поставят в центр нападения и будут ждать чудес, как с Динамо.
Ответить
18+
  • Читайте нас: 