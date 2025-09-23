Мостовой – об Угальде: «В следующей игре еще два забьет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре нападающего команды Манфреда Угальде. Костариканец забил два гола в домашнем матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) после выхода на замену.

– Как вам игра Угальде в матче с «Крыльями»?

– Не знаю, по какой именно причине он не играл на старте чемпионата. Может, предложение было, может, травма какая‑то. Он доказал, что является игроком стартового состава «Спартака», еще в прошлом сезоне, когда стал лучшим бомбардиром.

Он не очень удачно начал карьеру в России, а я говорил, что нужно подождать. Было видно, что у парня все есть. У него есть и прием [мяча], и рывок, и скорость. Он головой забил со своим ростом… Вышел и забил два, в следующей игре еще два забьет.